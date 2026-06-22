Refugios climáticos: una iniciativa para afrontar la ola de calor

Los refugios climáticos son una medida de prevención frente a las altas temperaturas. Se podría decir, nos aseguran los expertos, que el término 'refugio' está de moda. Cuando lo escuchamos, normalmente hace referencia a diferentes espacios habilitados con sombras, zonas frescas y climatizadas a las que se puede acudir para resguardarse. Estos lugares suelen ser centros de ocio, deportivos, e incluso museos. Es decir, ambientes que combinan zonas de confort con actividades lúdicas y culturales.

Tipos de refugios climáticos

A pesar de que actualmente se estén fomentando este tipo de espacios, Enrique Sánchez, catedrático de Física de la Tierra en la Universidad de Castilla-La Mancha, nos asegura que los refugios climáticos están más presentes de lo que consideramos. Los podemos encontrar en zonas urbanas y naturales, desde patios hasta parques. Respecto a las zonas urbanas, el catedrático señala la importancia de la arquitectura bioclimática. Consiste en estructuras urbanas, normalmente en edificios, que están construidos teniendo en cuenta el cambio climático. Para ello, se emplean elementos como fachadas ventiladas, materiales especiales, colores específicos, patios, etc. En la región castellanomanchega, los patios toledanos son un buen ejemplo de refugio climático.

En cuanto a las zonas naturales, Sánchez señala la importancia de los espacios arbolados. Destacan los parques, jardines y las piscinas. Están abiertos a todos los públicos y por lo general, son gratuitos. Aunque son para todo el mundo, son recomendables especialmente a los grupos de personas vulnerables a las altas temperaturas. Por ejemplo, los niños y las personas mayores, pues su cuerpo tiene más dificultad para regular la temperatura interna y, por ende, son más propensos a sufrir deshidratación.

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En una encuesta de calle, la mayoría de vecinos toledanos no sabían lo que es un refugio climático. "Es la primera vez que lo escucho" o "No tengo ni idea", han sido las respuestas por excelencia. Quizá, esta contestación se debe a que a pesar de que Toledo es una de las provincias más calurosas a nivel nacional, ni la capital ni la región cuenta con ningún refugio climático de carácter público. Además, nos confirma la administración, no se espera la creación de ninguno, al menos, para el verano de 2026. Precisamente esa es una de las quejas ciudadanas: "Menos talar y más plantar", sugería una vecina al micrófono de Televisión Española. Diferentes residentes echan de menos lugares con sombra en la capital castellanomanchega y piden que se habiliten sitios con más vegetación donde poder pasear con confort térmico.