Marc Santandreu, meteorólogo: "Este martes puede ser el día más cálido para un mes de junio desde que hay registros"

España se prepara para vivir este martes 23 de junio la jornada más extrema de la actual ola de calor. Los meteorólogos de RTVE, Marc Santandreu y Mónica López, alertan sobre la magnitud de un episodio que podría batir récords históricos en nuestro país.

Según ha manifestado Santandreu, "con los datos que tenemos, este martes podría ser el día más cálido desde que hay registros para un mes de junio y acercarse a la temperatura más alta de la serie histórica para cualquier mes". Por su parte, López ha destacado la gran extensión del fenómeno, señalando que habrá "17 capitales de provincia por encima de los 40 grados".

La huella del cambio climático Este episodio de calor extremo no se analiza de forma aislada. Santandreu ha vinculado directamente estas temperaturas con el calentamiento global. Santandreu cita herramientas de análisis meteorológico como fuente de su predicción: "Las temperaturas que esperamos mañana son hasta cinco veces más probables debido al cambio climático según el Climate Shift Index". Otro verano más cálido de lo normal: cuando la excepción se convierte en norma y los récords dejan de ser noticia Samuel A. Pilar La situación viene provocada por una dorsal sobre Europa que ha favorecido el desplazamiento de una masa de aire sahariana, seca y muy cálida, sobre la Península y Baleares.

Avisos rojos y máximas de 44 grados La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado que este martes será el día álgido del episodio. Diez comunidades autónomas estarán en nivel naranja y tres —Andalucía, Cantabria y el País Vasco— en aviso rojo por riesgo extremo. ““ Según las previsiones, se podrán alcanzar los 44 grados en Córdoba y puntos del valle del Guadalquivir y del Tajo. El calor será igualmente intenso en el valle del Ebro, las depresiones del nordeste y el interior de Galicia y el Cantábrico, donde se superarán los 42 grados.

Noches tropicales en toda España El alivio térmico tampoco llegará con la caída del sol. Mónica López ha subrayado que "las temperaturas mínimas también van a seguir siendo muy altas, con valores que van a estar por encima de los 20 grados, que es lo que se considera noche tropical en prácticamente toda España". La AEMET refuerza esta previsión, señalando que en algunas zonas del sur, el este y el Cantábrico oriental, los termómetros podrían no bajar de los 25 grados, lo que dificultará notablemente el descanso.