Muere un hombre de 42 años en Extremadura como consecuencia de las altas temperaturas

Un hombre de 42 años de Don Benito-Villanueva de la Serena, en Extremadura, ha fallecido este jueves a consecuencia de las altas temperaturas.

Así lo ha confirmado el Servicio Extremeño de Salud (SES), que afirma que es el primer muerto de este verano en esta comunidad como consecuencia de esta ola de calor que en los últimos días ha azotado a España, la primera del verano recién empezado.

El paciente ha fallecido tras ingresar este pasado miércoles en la UCI del Hospital de Don Benito-Villanueva.

El SES subraya que la exposición a temperaturas excesivas puede provocar alteraciones en el normal funcionamiento de nuestro organismo, como consecuencia de la pérdida de agua y electrolitos.

Las altas temperaturas han dejado un trágico balance de otras dos personas fallecidas por golpe de calor en Almería y otra en Bizkaia.

Remite la ola de calor El episodio de ola de calor que ha afectado a España estos días remite este jueves dando paso a un notable descenso térmico en el oeste y centro peninsular, con bajadas de hasta ocho grados, aunque sin variaciones en el Cantábrico oriental, nordeste del país y Baleares. Así lo ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología -Aemet- en el último parte divulgado por su portavoz, Rubén del Campo, que prevé que este jueves "se dará por finalizado el episodio de ola de calor aunque hay que tener en cuenta que en el Mediterráneo y Baleares no habrá grandes cambios en las temperaturas". Pese al final del episodio, el calor intenso continuará hasta el fin de semana. El organismo contempla que en áreas del país como Sevilla los termómetros marcarán por debajo de 30 grados, mientras que en Badajoz y Madrid alcanzarán los 32 grados y 31 en Jaén.