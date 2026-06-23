La ola de calor se cobra dos víctimas mortales en Almería y Bizkaia tras alcanzar temperaturas extremas
- Un varón de 68 años fallece en Almería mientras que un anciano de 90 pierde la vida en Bizkaia
- Emergencias atiende a decenas de personas en Andalucía y Euskadi por afecciones ligadas al calor
Las altas temperaturas que azotan la península este martes han dejado un trágico balance de dos personas fallecidas por golpe de calor en Almería y Bizkaia. Los servicios de emergencia de ambas comunidades han tenido que intervenir en múltiples ocasiones ante la severidad de este fenómeno meteorológico que mantiene en alerta a gran parte del país.
En Almería, un varón de 68 años ha perdido la vida tras sufrir un letal golpe de calor. Los efectivos de emergencias del 061 tuvieron que asistir y trasladar al paciente al Hospital Torrecárdenas en situación de parada cardiorrespiratoria, donde finalmente se certificó su fallecimiento. Este caso era uno de los tres afectados por el calor que el Gobierno andaluz había anunciado durante la jornada, junto a otros incidentes en las provincias de Cádiz y Córdoba.
Por su parte, en el País Vasco, una persona de 90 años ha fallecido en una residencia de mayores en Bizkaia por la misma causa. Según los datos del Servicio de Emergencias de Osakidetza, hasta las 19:00 horas de este martes se han atendido a un total de 44 personas en Euskadi a consecuencia de las altas temperaturas. La mayoría de estos casos se concentraron en Bizkaia (30) y Gipuzkoa (14), afectando a personas con edades comprendidas entre los 10 y los 90 años.
Situación de alerta extrema
El impacto de la actual ola de calor está siendo muy severo sobre la salud pública. En Andalucía, el sistema público ha gestionado ya 427 urgencias por patologías ligadas al calor en el último mes. Las previsiones térmicas se mantienen en niveles preocupantes, con zonas de Jaén y Córdoba bajo nivel rojo por temperaturas que superan los 43 y 44 grados centígrados.
Ante esta situación, las autoridades sanitarias han recordado la importancia de seguir los protocolos de prevención, como el Plan de Calor 2026 en Euskadi, prestando especial atención a los colectivos más vulnerables: menores de cuatro años, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.