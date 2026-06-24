La ola de calor registra los dos días de junio más calurosos en España desde 1950

Los pasados días 22 y 23 de junio han sido los más cálidos registrados en España para este mes desde, al menos, 1950, según datos provisionales difundidos este miércoles por José Ángel Núñez, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La anomalía media peninsular durante esas dos jornadas alcanzó los +7,1 grados, una cifra que refleja la intensidad de esta ola de calor temprana. De hecho, la temperatura media del pasado lunes y martes supera incluso la registrada el 30 de junio de 2025, una jornada que ya destacó por sus valores elevados. Además, durante este episodio de calor actual, tres días se han situado entre "los diez más cálidos de toda la serie histórica del mes de junio", ha precisado el portavoz.

"En el cómputo general de todos los días del año de todos los meses, el 23 de junio sería, provisionalmente, el vigésimo primer día más cálido, por detrás de 20 días de julio y agosto, todos a partir del 2012, salvo el 20 de julio de 1995, el decimocuarto más cálido y el único día anterior a 2012", ha añadido Núñez.

Noches y días calurosos El calor no solo ha destacado durante el día, ha explicado Núñez, quien precisa que las noches de los días 22 y 23 de junio han sido las más cálidas registradas en un mes de junio. En el cómputo general anual, la noche del lunes al martes se sitúa, provisionalmente, como la décima más cálida. En cuanto al promedio de las máximas, la media del 23 de junio sería la tercera más alta registrada en junio, solo por detrás de los valores alcanzados los días 29 y 30 de junio del año pasado, cuando España también sufrió una ola de calor temprana y prolongada.

Un total de 29 récords Por otro lado, la ola de calor ha traído 29 nuevos récords históricos de temperaturas en 18 provincias, tres de ellos inéditos desde 1920: los primeros 45 grados del año, más de 40 grados en 28 provincias, avisos rojos por peligro extremo en cinco provincias (cuatro días seguidos en dos de ellas) y la primera noche infernal jamás registrada en la península en junio. Según los datos de la red de 828 estaciones de la Aemet, la ola de calor ha batido 13 récords de calor intenso diurno y 16 de temperatura mínima más alta de noche, repartidos entre A Coruña, Álava, Almería, Asturias, Baleares, Cantabria, Guipúzcoa, Jaén, León, Lugo, Madrid, Navarra, Ourense, Segovia, Teruel, Valladolid, Vizcaya y Zamora. Dos personas cogen agua en una fuente del madrileño Parque del Retiro, este martes EFE

Los primeros 45 grados en 2026 Por otro lado, España superó este lunes los 45 grados por primera vez en lo que va de año, con 45,1 grados medidos en Andújar (Jaén). Al día siguiente, Montoro (Córdoba) igualó esa temperatura. Un total de 28 provincias han alcanzado al menos 40 grados durante esta ola de calor, la gran mayoría de ellas este martes, cuando 129 de las 828 estaciones de la Aemet llegaron o superaron ese valor (un 15,6% del total). Además, 412 observatorios registraron noches tropicales (20 grados como mínimo), tórridas (25 grados) o infernales (30 grados), lo que supone un 49,8% de la red total. Cabe destacar que el interior de Guipúzcoa y de Vizcaya han encadenado cuatro días consecutivos bajo aviso rojo (peligro extremo) ante la previsión de que los termómetros llegaran a como mínimo 40 grados desde este domingo hasta este martes. Y el martes hubo aviso rojo en cinco provincias: las mencionadas Guipúzcoa y Vizcaya, además de Cantabria, Córdoba y Jaén.

Numerosas efemérides El episodio ha dejado además numerosas efemérides en estaciones meteorológicas con series largas, sobre todo en el norte peninsular. Uno de los datos más destacados se registró el día 23 en Tama, en Liébana, Cantabria, donde se alcanzaron 43,7 grados, lo que supone el récord absoluto de temperatura máxima en Cantabria, teniendo en cuenta todos los meses del año. También ha sido llamativo el caso del aeropuerto de Bilbao. Con datos desde 1947, hasta 2025 se habían registrado 18 días con máximas iguales o superiores a 40 grados. Solo en una ocasión, en 2022, se habían alcanzado o superado los 40 grados dos veces en un mismo año: el 18 de junio, con 40,9 grados y el 17 de julio, con 41,2 grados. Sin embargo, en 2026 ese umbral ya se ha superado en dos ocasiones, los días 21 y 23 de junio y es posible que este 24 de junio pueda volver a superarse la barrera de los 40 grados. En los primeros 53 años de observaciones en Bilbao aeropuerto, entre 1947 y 1999, se registraron en siete ocasiones 40 grados o más; en los 27 siguientes (2000-2026 hasta ayer), en trece ocasiones. Un termómetro del centro de Oviedo marca 41 grados este martes EFE