La pesadilla de dormir con calor

Este calor sofocante que asfixia Navarra seguirá todavía unos días más y esto significa seguir durmiendo mal. El calor aprieta por el día, pero no afloja cuando hay que descansar, y estas noches tropicales pueden afectar a la salud.

El calor altera la salud Tal y como explica Iñaki García de Gurtubay, responsable de la Unidad del Sueño del Hospital Universitario de Navarra (HUN), las altas temperaturas mantenidas provocan que el cuerpo pierda su capacidad de regular la temperatura. Conciliar el sueño se complica y la falta de sueño reparador genera agotamiento, cansancio y niebla mental. “El sueño sirve para reparar la memoria y estar mentalmente activos y frescos a la mañana siguiente. Esto no se consigue con estas noches tórridas”, aclara Iñaki García de Gurtubay.

Consejos para dormir El responsable de la Unidad del Sueño del HUN recuerda que para iniciar la fase de sueño hay que cambiar los hábitos al menos dos horas antes de la hora de dormir. “La fase de sueño no se prepara en media hora, hay que empezar al menos dos horas antes”. Es imprescindible, dicen los expertos, bajar la temperatura del cuerpo. Para enfriarnos hay que evitar hacer deporte, cenar de forma copiosa y tomar alcohol, no solo porque deshidrata, sino porque fragmenta el sueño. Además, resulta fundamental dormir con sábanas o ropa transpirable y es aconsejable un ventilador. Hidratarse sigue siendo una de las principales recomendaciones sanitarias.