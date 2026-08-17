Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal

El brote de ébola en la República Democrática del Congo alcanza los 2.325 muertos y se convierte en el más mortífero

  • El último reporte eleva los casos confirmados a 4.945
  • La cifra total del brote de 2018-2020 fue de 2.299 muertos
El brote de ébola en la República Democrática del Congo alcanza los 2.325 muertos y se convierte en el más mortífero
Servicio fúnebre en Bunia, provincia de Ituri, al este del Congo, por una víctima del ébola AP Photo / Dieudonne Dirole
RTVE.es

El brote de ébola en la República Democrática del Congo ha causado ya la muerte de 2.325 personas, según datos gubernamentales publicados este domingo, superando la cifra del brote de 2018-2020 (2.299) y convirtiéndose en el más mortífero de la historia del país.

El Instituto de Salud Pública del Congo ha informado en su último reporte que los casos confirmados ascienden a 4.945, incluyendo 101 nuevos casos detectados en las últimas 24 horas.

La transmisión comenzó en enero, por lo que, aparte del más mortífero, es también el brote más rápido. El brote actual ha sido causado por la especie Bundibugyo del ébola, para la que no existen vacunas ni tratamientos aprobados.

La guerra del ébola: conflictos armados, lucha por recursos y epidemias en uno de los países más pobres de mundo
La guerra del ébola: conflictos armados, lucha por recursos y epidemias en uno de los países más pobres de mundo CARMEN BONET (INFORME SEMANAL)

[HABRÁ AMPLIACIÓN]

Es noticia: