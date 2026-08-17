El brote de ébola en la República Democrática del Congo alcanza los 2.325 muertos y se convierte en el más mortífero

El brote de ébola en la República Democrática del Congo ha causado ya la muerte de 2.325 personas, según datos gubernamentales publicados este domingo, superando la cifra del brote de 2018-2020 (2.299) y convirtiéndose en el más mortífero de la historia del país.

El Instituto de Salud Pública del Congo ha informado en su último reporte que los casos confirmados ascienden a 4.945, incluyendo 101 nuevos casos detectados en las últimas 24 horas.

La transmisión comenzó en enero, por lo que, aparte del más mortífero, es también el brote más rápido. El brote actual ha sido causado por la especie Bundibugyo del ébola, para la que no existen vacunas ni tratamientos aprobados.

[HABRÁ AMPLIACIÓN]