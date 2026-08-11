La República Democrática del Congo supera los 2.000 muertos por ébola en el brote más rápido de su historia

La República Democrática del Congo ha anunciado este martes que las muertes confirmadas por ébola han alcanzado las 2.011 y las autoridades sanitarias lo han definido como el brote de más rápida propagación registrado en el país. Los últimos datos del Instituto de Salud Pública del Congo, consultados por Reuters, también han situado en 4.381 los casos confirmados en cinco provincias.

La detección tardía, el conflicto y la saturación de los servicios de salud han contribuido a que el virus se haya propagado más rápidamente que en brotes anteriores. El brote actual ha sido causado por la especie Bundibugyo del ébola, para la que no existen vacunas ni tratamientos aprobados.

Es la decimoséptima epidemia que afecta al país y, en comparación con cualquier otro brote, tiene el mayor ritmo de contagios según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que también confirmó, desde su declaración como epidemia, que se trata de la cepa Bundibugyo, que tiene una tasa de mortalidad de entre el 30% y el 50%.

Desde la OMS aseguraron la semana pasada que los ensayos clínicos de los tratamientos y las vacunas para luchar contra el ébola en su variante Bundibugyo —solo están aprobados para la variante Ébola— habían mostrado progresos "prometedores".

Como no hay vacunas, la importancia radica en encontrar alguna medicación que sea segura y eficaz, por lo que los centros de investigación en Ituri, una de las ciudades más afectadas, ya han iniciado los ensayos clínicos en más de 50 pacientes y con la colaboración de Médicos Sin Fronteras (MSF) y Alianza para la Acción Médica Internacional (ALIMA).

A su vez, la Universidad de Oxford y el Serum Institute de la India comenzaron los ensayos en personas el 24 de julio y Moderna inició los suyos la semana pasada tras haber hecho pruebas en animales de laboratorio como hurones o primates. También se analiza si la vacuna Erbevo, eficaz contra la variante Zaire, puede proteger contra el tipo Bundibugyo.

La transmisión comenzó en enero, según Science La Organización Mundial de la Salud ha declarado el brote, que también ha provocado casos en la vecina Uganda, como emergencia de salud pública de importancia internacional. Un estudio publicado el mes pasado en la revista Science ha revelado que la transmisión pudo haber comenzado en enero o incluso antes en la provincia de Ituri, donde se han identificado más de 500 casos sospechosos entre mediados de enero y el 15 de mayo. Los datos del Gobierno congoleño han mostrado que el brote actual solo ha sido superado por el de ébola de 2014 a 2016 en África Occidental, en el que se registraron 28.616 casos y 11.310 muertes en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según la Organización Mundial de la Salud. Se han necesitado casi cinco meses desde la declaración de aquel brote para alcanzar las 1.000 muertes, mientras que el brote actual en el Congo ha alcanzado las 2.000 en menos de tres meses.