Se acabó. Se terminó. Se fue por donde vino. El Gobierno de Uganda ha declarado oficialmente al país como un territorio "libre de ébola". No ha sido fácil, ni corto, ni gratuito. Ha sido una carrera de fondo contra un enemigo invisible que decidió cruzar la frontera desde la vecina República Democrática del Congo (RDC) allá por el 15 de mayo, como quien se cuela en una fiesta sin invitación y con muy malas intenciones. Pero Uganda, que de resiliencia sabe un rato largo, le plantó cara con batas blancas, con protocolos de hierro y con esa paciencia infinita de quien sabe que el sol siempre termina por salir, incluso tras la tormenta más oscura.

El brote de ébola decretado en 2026 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha registrado en la Perla de África un balance de dos fallecidos y 20 casos confirmados por la cepa Bundibugyo, de acuerdo con los informes del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y el Ministerio de Sanidad. El virus, mayoritariamente importado de la República Democrática del Congo, continúa bajo constante vigilancia sanitaria aunque el país haya sido oficialmente declarado libre de ébola.

La magia del número 42 ¿Saben lo que son cuarenta y dos días? Para un niño, es una eternidad de vacaciones; para un enamorado, un suspiro de ausencia; pero para un epidemiólogo ugandés, es el número de la paz. Cuarenta y dos días de silencio absoluto. Ni un síntoma, ni una fiebre sospechosa, ni un solo positivo que viniera a romper la racha. Es el tiempo obligatorio de monitoreo que dicta la norma, el doble del periodo de incubación del virus, ese margen de seguridad que nos dice que el bicho ha hecho las maletas y se ha marchado para no volver. ““ El Ministerio de Sanidad, que hoy tiene la voz más clara que nunca, ha emitido un comunicado que sabe a gloria bendita. Dice la cartera del Ejecutivo, con una satisfacción que traspasa el papel, que se complacen en anunciar el fin del brote de ébola de 2026. ¡Y cómo no se van a complacer! Es como terminar un examen final para el que has estudiado sin dormir, como ver que la herida finalmente cierra, como escuchar el silbato final de un partido que ibas perdiendo y que terminaste ganando por pura garra. Este periodo de vigilancia extrema comenzó un día marcado en rojo: el 16 de junio de 2026. Ese día, un ciudadano ugandés —un luchador de transmisión local que nos tuvo en vilo— recibió el alta médica. Fue el último. El que cerró la puerta de la enfermería. El que nos permitió empezar a contar, uno a uno, esos cuarenta y dos días de tensa calma que hoy culminan en una fiesta de salud pública.

Un invitado no deseado del Congo La historia de este brote es la historia de una vecindad solidaria pero peligrosa. El virus fue declarado originalmente en la RDC el 15 de mayo. Los virus, esos viajeros sin pasaporte ni escrúpulos, no entienden de mapas ni de aduanas, y así fue como la sombra del ébola se proyectó sobre el territorio ugandés. Pero si algo ha demostrado Uganda es que la prevención es el mejor escudo, que la información es la mejor medicina y que la unidad es el único camino posible. Hubo miedo, por supuesto, porque el miedo es humano y hasta necesario para mantenerse alerta. Hubo dudas, rastreos infinitos y manos lavadas hasta el cansancio. Pero, sobre todo, hubo una determinación inquebrantable por parte del personal sanitario, esos héroes de mascarilla y guantes que se han jugado el tipo para que podamos contar esta noticia con un tono de alegría. Ellos son los verdaderos artífices de este milagro laico, los centinelas que no pestañearon para que el país pudiera dormir tranquilo.

El último baile de la victoria Imaginen por un momento ese 16 de junio. Imaginen al paciente cruzando el umbral del hospital bajo el sol de Uganda. Ese alta fue el disparo de salida de una maratón de esperanza. Cada día que pasaba sin noticias era una buena noticia. Cada amanecer sin nuevos contagios era un paso más hacia la libertad. Se monitoreó, se vigiló y se tuvo éxito. ““ El éxito no es solo una palabra bonita en un comunicado oficial; es la constatación de que cuando la ciencia y la voluntad política se dan la mano, el resultado es la vida. Uganda ha dado una lección de rigor, de transparencia y de eficacia. Han sido rigurosos en los tiempos, minuciosos en los rastreos y honestos en la comunicación. Y eso, en los tiempos que corren, vale más que todo el oro del mundo.