El tiempo, domingo 5 de julio: temperaturas altas en gran parte del país

Las temperaturas volverán a ser hoy significativamente altas en gran parte del país, con valores entre los 36 y los 39 grados en muchos lugares de la península y por encima de los 40 en los valles del Tajo, el Guadiana, el Guadalquivir y puntualmente en áreas de Galicia y el Valle del Ebro.

Continúa la situación de estabilidad y la ola de calor, y con ello los cielos despejados o poco nubosos, aunque con algunas nubes altas, en prácticamente toda la península y Baleares.

Crecerán nubes de evolución en el centro peninsular, dejando algún chubasco aislado en zonas de montaña, y en Canarias intervalos nubosos en el norte de las islas más montañosas y poco nubosos en las orientales y al sur.

Ascenso de las máximas en el tercio norte, que puede ser notable en el alto Ebro y Navarra; descensos en el este de la meseta sur y costa occidental gallega, con pocos cambios en el resto; las mínimas, sin cambios, salvo ligeros ascensos en la mitad norte y Andalucía oriental.

Se superarán los 36-39 grados en la mayor parte de la Península, excepto en el Cantábrico, litorales mediterráneos y en zonas altas; en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, oeste de Andalucía y puntualmente en Galicia se pueden alcanzar los 39-41 grados.

Las mínimas serán 'tropicales', por encima de 20 grados, en los litorales mediterráneos, el sudoeste, el Ebro y puntualmente en Galicia; y en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir se pueden registrar noches tórridas por encima de 25 grados.

Ascensos de las mínimas y máximas en Canarias, excepto en las más orientales, más acusados en medianías y cumbres que en los litorales; y máximas por encima de 34 en la provincia de Gran Canaria.

Vientos de componente este en general en los litorales, que serán fuertes en el Estrecho con algunas rachas muy fuertes, moderado en el Cantábrico y Alborán, y flojo, con brisas en el resto del Mediterráneo y en el oeste de Galicia; en el interior peninsular predominarán los vientos flojos de dirección variable a primeras y últimas horas, intensificándose algo en las horas centrales del este; y viento de componente norte moderado en Canarias.

Peligro muy alto de incendios AEMET ha publicado mensajes avisando del altísimo peligro de incendios del domingo 5 de julio en muchas zonas del país debido a las elevadas temperaturas. El peligro extremo se dará sobre todo en zonas de Galicia, comunidades cantábricas, nordeste, área mediterránea y Andalucía. ““

Ola de calor a partir del domingo La Agencia Estatal de Meteorología emitió este jueves una nota especial en la que advierte de la llegada de una masa de aire muy seca y cálida que provocará un episodio de temperaturas excepcionalmente altas y persistentes a partir del domingo y durante buena parte de la próxima semana. Según la Aemet, una dorsal sobre la península combinada con una depresión aislada en niveles altos (dana) situada al oeste favorecerá la entrada y expansión de aire muy cálido sobre gran parte del territorio nacional. La elevada insolación, la estabilidad atmosférica y los vientos flojos contribuirán a intensificar el episodio. España sufrirá la segunda ola de calor del año a partir del domingo SILVIA LAPLANA (EL TIEMPO TVE) El organismo meteorológico señala que el nivel de peligro será importante, especialmente durante las horas centrales del día, y recomienda extremar las precauciones en actividades al aire libre y entre las personas más vulnerables, como mayores o pacientes con enfermedades cardiovasculares. Además, las noches serán muy cálidas en numerosas regiones, dificultando el descanso.