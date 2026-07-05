Controlados los incendios de Girona y Huesca aunque la ola de calor complica la extinción

Los incendios declarados en la localidad gerundense de La Bisbal y en el pueblo oscense de Loporzano están perimetrados, pero el fuego aún no se ha sofocado y las labores de extinción siguen en plena ola de calor.

Los Bombers de la Generalitat esperan "un día complicado" en los trabajos contra el fuego forestal iniciado el viernes en en Bajo Ampurdán, estabilizado desde anoche pero que presenta un perímetro "muy irregular" que puede provocar nuevos focos por las altas temperaturas previstas y la fuerza del viento.

El jefe de intervención de los bomberos catalanes, Joan Rovira, ha declarado que "todavía hay algunas fumarolas, especialmente en el flanco derecho, debido a la discontinuidad del perímetro, con áreas dispersas que no han ardido".

Las más de quinientas personas que han trabajado esta noche en el incendio lo han hecho con mejores condiciones climáticas que ayer, por lo que están "satisfechos" pero atentos "ante un día complicado por delante".

Ocho casas quemadas Rovira ha precisado que el fuego ha quemado completamente ocho casas, así como otras parcialmente, además de parte de una industria y coches, y ha avanzado que los bomberos confían en que, durante esta jornada, las personas desalojadas de sus viviendas puedan regresar a ellas. El Sistema de Emergencias Médicas de la Generalitat ha atendido a ocho personas por el incendio de Les Gavarres, que ha arrasado do unas 2.300 hectáreas. En concreto, el viernes se atendió a cinco personas (una fue trasladada al centro de salud de La Bisbal) y el sábado recibieron asistencia sanitaria otras tres personas (una menos grave evacuada al Hospital de Palamós). En estos momentos, el SEM mantiene desplegado un dispositivo formado por siete unidades y un equipo conjunto con los Bomberos de Cataluña.

Incendio en Huesca Los bomberos han logrado contener esta noche el perímetro del incendio originado por la tarde en el término municipal de la localidad oscense de Loporzano, que ha quemado cerca de 75 hectáreas, ha informado el Dispositivo para la Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Aragón (INFOAR). Las llamas han alcanzado el límite del parque natural, pero de forma "muy reducida", pero el incendio continúa activo, por lo que efectivos del INFOAR, del Ministerio de Transición Ecológica y del Ayuntamiento de Huesca tratan de estabilizar el fuego. Sobre el terreno, hay cuatro autobombas, siete brigadas terrestres, un puesto de mando avanzado con sus técnicos, un director de extinción, personal de Grupo de Apoyo al Director de Extinción (GADEX) y un bulldozer del INFOAR. El MITECO ha desplegado la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) con base en Daroca, mientras que el Ayuntamiento de Huesca tiene una nodriza.