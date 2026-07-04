El incendio de La Bisbal está estabilizado al 70%

El incendio forestal que se declaró este viernes en La Bisbal de l'Empordà está estabilizado en un 70 por ciento en su flanco derecho tras el trabajo de unas 500 personas durante la noche y los bomberos esperan controlarlo totalmente en esta jornada.

El inspector jefe de los Bomberos de la Generalitat, David Borrel, ha asegurado que le preocupa la parte central del flanco derecho, una zona de monte, que no se podrá abordar hasta que entren más efectivos al mediodía. Están trabajando 10 medios aéreos y van a priorizar la subida al Puig d'Arques.

El fuego ha quemado una casa en una urbanización Les Cabanyes de la localidad gerundense de Calonge i Sant Antoni y una masía, si bien no se han registrado heridos.

Borrell ha informado este sábado a los medios de comunicación en el lugar del incendio de que, hasta el momento, el fuego ha quemado unas 2.370 hectáreas, prácticamente todas en el macizo del parque natural de Les Gavarres, según los últimos datos.