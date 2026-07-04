El incendio de La Bisbal está estabilizado al 70%
- El fuego ha quemado 2.300 hectáreas del parque natural de Les Gavarres
- No se han registrado heridos y se mantiene un confinamiento parcial
El incendio forestal que se declaró este viernes en La Bisbal de l'Empordà está estabilizado en un 70 por ciento en su flanco derecho tras el trabajo de unas 500 personas durante la noche y los bomberos esperan controlarlo totalmente en esta jornada.
El inspector jefe de los Bomberos de la Generalitat, David Borrel, ha asegurado que le preocupa la parte central del flanco derecho, una zona de monte, que no se podrá abordar hasta que entren más efectivos al mediodía. Están trabajando 10 medios aéreos y van a priorizar la subida al Puig d'Arques.
El fuego ha quemado una casa en una urbanización Les Cabanyes de la localidad gerundense de Calonge i Sant Antoni y una masía, si bien no se han registrado heridos.
Borrell ha informado este sábado a los medios de comunicación en el lugar del incendio de que, hasta el momento, el fuego ha quemado unas 2.370 hectáreas, prácticamente todas en el macizo del parque natural de Les Gavarres, según los últimos datos.
Confinamiento parcial
Borrell ha explicado que se mantiene el confinamiento parcial en siete municipios de la zona, hasta que se reevalúe por la tarde, según evolucione el fuego.
Durante la noche, varios vecinos de Calonge han salido de sus casas y se han concentrado en la vía pública, ante lo que el jefe de los bomberos ha reiterado que comprende "su nerviosismo", pero "lo más seguro" es permanecer en el interior de las viviendas.
Ha insistido en que, en estas situaciones, el riesgo está en el tránsito de la evacuación, cuando "no hay refugio" si el fuego alcanza a las personas, y ha recordado, en este sentido, las más de doscientas víctimas mortales registradas hace unos años en Portugal cuando huían de un incendio y fueron sorprendidas por las llamas en una carretera.
Los bomberos informan de que sacaron a unos niños de una casa de colonias y no están en peligro. Piden que nadie se desplace a la zona porque hay muchos efectivos trabajando.