Comunicado de la Corporación RTVE

Ante las informaciones publicadas en los últimos días sobre la apertura de expedientes disciplinarios a varios profesionales de RNE, la Corporación considera necesario aclarar los hechos de forma objetiva y fijar su posición:

Doble vía de investigación: acoso laboral e irregularidades internas. Los procedimientos en curso no responden a una decisión arbitraria, sino a la obligación legal de actuar ante denuncias graves y de distinta naturaleza:

Los procedimientos en curso no responden a una decisión arbitraria, sino a la obligación legal de actuar ante denuncias graves y de distinta naturaleza: Denuncias por acoso laboral: Existen dos denuncias formales presentadas por dos profesionales de RNE. Tras el informe técnico preceptivo de una entidad externa especializada que validó la gravedad de los hechos, la Dirección de Recursos Humanos está legalmente obligada a tramitar el expediente. Conviene aclarar que, si bien la Comisión de Acoso Psicológico en el Trabajo (integrada por representantes sindicales), no alcanzó en su momento la mayoría sindical para formular una propuesta de resolución concreta, la ausencia de dicho dictamen no desvirtúa en absoluto las actuaciones practicadas. Por tanto, Recursos Humanos mantiene intactas sus competencias legales para proseguir el procedimiento.

Existen dos denuncias formales presentadas por dos profesionales de RNE. Tras el informe técnico preceptivo de una entidad externa especializada que validó la gravedad de los hechos, la Dirección de Recursos Humanos está legalmente obligada a tramitar el expediente. Conviene aclarar que, si bien la Comisión de Acoso Psicológico en el Trabajo (integrada por representantes sindicales), no alcanzó en su momento la mayoría sindical para formular una propuesta de resolución concreta, la ausencia de dicho dictamen no desvirtúa en absoluto las actuaciones practicadas. Por tanto, Recursos Humanos mantiene intactas sus competencias legales para proseguir el procedimiento. Denuncias por mala praxis en el propio Consejo: A lo anterior se suman las denuncias presentadas por dos miembros del actual Consejo de Informativos de RNE. Estas representantes pusieron en conocimiento de la Secretaría General la existencia de actuaciones presuntamente irregulares y de mala praxis en el funcionamiento interno del propio órgano. La Secretaría General ha remitido este expediente a la Dirección de Auditoría Interna y Cumplimiento para su investigación oficial.

A lo anterior se suman las denuncias presentadas por dos miembros del actual Consejo de Informativos de RNE. Estas representantes pusieron en conocimiento de la Secretaría General la existencia de actuaciones presuntamente irregulares y de mala praxis en el funcionamiento interno del propio órgano. La Secretaría General ha remitido este expediente a la Dirección de Auditoría Interna y Cumplimiento para su investigación oficial. No se juzga a un órgano, se investigan conductas individuales. Los procedimientos disciplinarios laborales no van dirigidos contra el Consejo de Informativos de RNE como institución, cuyo papel respetamos absolutamente. Se investigan denuncias de hechos concretos sobre personas concretas. Nadie, por pertenecer a un órgano de representación, goza de impunidad o inviolabilidad frente a denuncias de acoso de otros compañeros o de mala praxis regulatoria.

Los procedimientos disciplinarios laborales no van dirigidos contra el Consejo de Informativos de RNE como institución, cuyo papel respetamos absolutamente. Se investigan denuncias de hechos concretos sobre personas concretas. Nadie, por pertenecer a un órgano de representación, goza de impunidad o inviolabilidad frente a denuncias de acoso de otros compañeros o de mala praxis regulatoria. Garantía de defensa y presunción de inocencia. La apertura de un expediente no es una sanción ni prejuzga culpabilidades. Es la herramienta legal contemplada en nuestro Convenio Colectivo para que los afectados puedan aportar pruebas, hacer alegaciones y defenderse con todas las garantías jurídicas.

La apertura de un expediente no es una sanción ni prejuzga culpabilidades. Es la herramienta legal contemplada en nuestro Convenio Colectivo para que los afectados puedan aportar pruebas, hacer alegaciones y defenderse con todas las garantías jurídicas. Trascendencia pública. La difusión interesada de este caso ha llegado al extremo de filtrar y publicar el nombre de las denunciantes. Se han realizado afirmaciones parciales sin conocer el punto de vista ni los argumentos de las denunciantes, provocando así un nuevo señalamiento de trabajadoras que solo pedían amparo.

La Corporación alerta del peligroso mensaje que se traslada al resto de la plantilla ya que puede disuadir a cualquier persona que en el futuro atraviese una situación de presunto acoso, sembrando el miedo a denunciar por temor a sufrir idéntica desprotección pública.

Disposición al diálogo. Respecto a la solicitud de reunión urgente trasladada hoy mismo por los Consejos de Informativos a la Presidencia de RTVE, la Dirección mantendrá siempre la vía del diálogo abierta, pero bajo la premisa innegociable de que la protección de las denunciantes y el respeto a los procedimientos legales deben quedar salvaguardados.