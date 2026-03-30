Comunicado de RTVE sobre la propuesta del PP de crear una comisión de investigación en el Senado sobre la Corporación pública

Tras el anuncio del Partido Popular de creación de una comisión de investigación en el Senado sobre Radiotelevisión Española, la Corporación expresa, en primer lugar, su total respeto institucional hacia la Cámara Alta. No obstante, RTVE desea poner de manifiesto el contenido del artículo 4.2 del Reglamento Europeo 2024/1083 sobre libertad de los medios de comunicación, en vigor desde el pasado agosto 2025 y de obligado cumplimiento para el conjunto de países de la UE, que señala que los Estados miembros, incluidas las autoridades y organismos reguladores nacionales, no podrán interferir ni tratar de influir en las políticas y las decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación.

La solicitud de esta comisión de investigación, orientada hacia el cuestionamiento de la actual línea informativa de RTVE, no parece corresponderse con las exigencias comunitarias en materia de independencia de los medios públicos. Por el contrario, se asemeja a un intento de tutela hacia los profesionales de la Corporación y puede generar un efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo.

El audiovisual público ya cuenta en España con mecanismos de control y regulación específicos (como la Comisión de Control Mixta de RTVE, a la que se deja ahora sin competencias, o la CNMC). Sustituir esos instrumentos por la investigación parlamentaria sobre los enfoques informativos puede suponer un cambio de naturaleza en el control, acercándolo a una forma de juicio político. Este tipo de comisiones pueden acabar convirtiéndose en un “tribunal de medios”, en el que se evalúen decisiones editoriales bajo criterios ajenos a los principios profesionales. Por todo ello, RTVE hará valer sus derechos ante las instancias oportunas en defensa de su independencia.

Esta iniciativa llega pocos días después de que la patronal de las televisiones privadas (UTECA) intentara bloquear la comercialización del Mundial de fútbol 2026. RTVE está desarrollando su actividad en un contexto en el que se mezclan intereses partidistas y económicos, que ignora que la radiotelevisión pública es hoy más fuerte que hace un año.

De la misma manera, esta iniciativa se produce cuando RTVE amplía su base social con los mejores datos de audiencia en 14 años, alcanzando, solo en La 1, un 12,2% en enero y un 12,3% en febrero de 2026. La eficiencia de la Corporación queda acreditada en las últimas cuentas anuales con una reducción de los gastos de explotación de un 7,6% y del gasto en programas un 18,7%. Unas cuentas que arrojan 55,6 millones de beneficio neto, sin ninguna salvedad contable y que ni ahora ni en 2024 han sido objeto de recurso judicial alguno por el Partido Popular ni por sus consejeros.

El Partido Popular recurre a asuntos que no afectan a esta Presidencia o que carecen de base real y que han sido reiteradamente analizados en sede parlamentaria. Es el caso de la devolución de Fondos Europeos del proyecto HAZ que se produjo en 2024 y fueron redistribuidos por las autoridades competentes. Igualmente, la investigación sobre Loterías se refiere a hechos de 2024 en los que no hubo pérdida de dinero público, sino un trasvase entre dos sociedades estatales que benefició a ambas. Y por último, el endeudamiento al que aluden por el conflicto del IVA es una cuestión ajena a nuestra operativa, que se inició en el año 2015, que choca frontalmente con la realidad de un balance saneado y auditado sin salvedades. Se demuestra así el objetivo de rescatar expedientes cerrados para generar confusión.

En materia de internalización RTVE cumple con los porcentajes orientadores señalados en el Mandato Marco. Recientemente, además, se ha alcanzado un acuerdo histórico con los sindicatos UGT, SI y USO para la internalización de producción. Este compromiso refuerza la independencia operativa y técnica de RTVE y verá sus primeros frutos antes del 30 de junio de este año.

La Corporación quiere alertar de los riesgos existentes en torno a esta iniciativa. En el debate político actual se están planteando posiciones que, bien directamente o por tolerancia, cuestionan la propia existencia de RTVE, con expresiones y planteamientos inéditos en nuestra democracia, que suponen una amenaza directa al papel que RTVE desempeña como servicio esencial para la ciudadanía.

Cabe preguntarse, además, si determinadas iniciativas responden realmente a un interés por mejorar el servicio público o si se aplican criterios distintos en otros territorios donde también existen radiotelevisiones públicas y donde sus profesionales denuncian situaciones de grave deterioro del servicio público. En todo caso, RTVE reafirma su compromiso con los principios constitucionales de libertad de información y pluralismo. La existencia de unos medios públicos independientes, ajenos a injerencias y presiones por parte de actores de la vida política, constituye una garantía institucional de primer orden para la calidad democrática de nuestro país.