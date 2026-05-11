Finaliza la IV edición del Máster de Reporterismo 360 º de RTVE Instituto y la Universidad de Zaragoza

La sala de juntas de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza acogió el jueves 7 de mayo la ceremonia de graduación de la cuarta edición del Máster de Reporterismo 360 º. La formación, promovida por RTVE Instituto a través del Proyecto Haz y la Universidad de Zaragoza (UNIZAR), comenzó en septiembre de 2025 con una duración de nueve meses (400 horas lectivas). Las clases fueron en formato presencial, en la sede del Centro Territorial de RTVE Aragón en Zaragoza. El máster culminó con la entrega de diplomas y becas al alumnado, compuesto por 12 estudiantes.

La apertura de la graduación estuvo a cargo de la vicerrectora de Comunicación e Identidad Institucional de la Universidad de Zaragoza, Carmen Marta, quien destacó los diferentes ángulos de formación que ofrece el máster a los y las futuras profesionales: “Es un proyecto para formar grandes periodistas desde un punto de vista holístico porque aprenden a hacer radio, televisión, comunicación digital y verificación que tan importante es en un mundo donde la desinformación es una de las mayores lacras sociales”. Asimismo, puso en valor la colaboración entre la UNIZAR y RTVE Instituto porque estudiantes de ediciones anteriores “ya están trabajando a pie de calle como grandes profesionales”.

Por su parte, la adjunta al decano de Comunicación, Patricia Gascón, señaló que el máster “representa una evolución natural” de la formación impulsada conjuntamente por RTVE Instituto y la Universidad de Zaragoza, consolidándose como “un espacio donde la teoría y la práctica convergen”. Además, quiso destacar el trabajo durante el máster y ha recordado al alumnado que esta experiencia y los retos superados “forman parte de vuestra identidad profesional”.

En el acto, intervino la subdirectora de RTVE Instituto, Teresa Sánchez, que destacó la importancia de "ejercer el periodismo con rigor, criterio y compromiso con la sociedad". Por otro lado, resaltó la responsabilidad que tendrá el alumnado a partir de ahora: “ayudar a la sociedad para que entienda mejor lo que está ocurriendo y para eso necesitamos periodistas libres, honestos y empáticos”.

El director del Centro Territorial de RTVE en Aragón, Miguel López, puso en valor la extensa red de Centros Territoriales de RTVE y animó al alumnado a aprovechar el aprendizaje junto a profesionales de las redacciones. Asimismo, abogó por “más periodismo” en un contexto marcado por la inteligencia artificial, los bulos y la crispación social. “Ahora es cuando tenéis que seguir aprendiendo y demostrando vuestra actitud, porque vosotros y vosotras sois el futuro”, afirmó.

El máster ha estado dirigido por Ana Mancho, por parte de la UNIZAR, y Beatriz Lafargue, por parte de RTVE, quien enfatizó el componente humano. “Con vuestra vocación y compromiso contribuís a que el periodismo siga estando en manos de quienes lo sienten, lo entienden y lo ejercen con responsabilidad”, expresó Lafargue dirigiéndose al alumnado. Por su parte, Mancho afirmó que “sin el equipo no somos nada”. Además, señaló la responsabilidad de la actividad periodística para contribuir en la creación de una sociedad mejor: “Podemos cambiar algo todos los días. Eres periodista siempre, a todas horas”.

Durante la clausura y en representación del alumnado de la formación, Nazaret Parrilla y Manuela Canales, hicieron un balance de un camino intenso de aprendizaje. Parrilla apeló a la vocación y al esfuerzo, subrayando que “es complicado avanzar, pero se puede”. Por otro lado, la alumna resaltó la suerte que ha sido contar con profesionales de la Corporación y que les hayan dicho: “Podéis hacerlo, no lo dejéis”.

El alumnado entrevistó a una alumna de la primera edición del máster que aprobó las oposiciones de RTVE de 2024, Inés Escario, quien les aconsejó que tienen que ser “innovadores”. “Podéis aportar muchísimo y no tengáis miedo nunca a hacerlo, a ser originales, propositivos”, añadió.

En la clausura participó el presentador del Telediario de Fin de Semana, Marc Sala, quien destacó que la clave de la profesión reside en el esfuerzo constante. Además, lanzó un mensaje al alumnado recién graduado instándole a aprovechar cada oportunidad: “Ayudamos a la gente a configurar su mundo, su forma de pensar y su compromiso con la sociedad y eso es una suerte, pero también es una enorme responsabilidad”.

Además, la graduación contó con la presencia de la responsable de másteres del Proyecto Haz, Azahara Haughey, junto a la gestora de formación de contenidos, Patricia Vadillo.