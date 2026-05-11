El despliegue de RTVE por la llegada del Hondius a España alcanza un 20% de cuota y La 1 lidera el domingo (10,7%)

RTVE ofreció este domingo un amplio despliegue informativo en torno al operativo de evacuación y repatriación de los pasajeros del MV Hondius por el brote de hantavirus, que alcanzó una cuota del 20%. La 1 y el Canal 24 horas se volcaron en la noticia con especiales informativos desde la madrugada y en los Telediarios.

La llegada del Hondius a Tenerife pudo seguirse en directo en 'Fin de Semana 24 horas', que fue líder de audiencia desde la madrugada. La programación especial de más de siete horas ininterrumpidas conducida por Igor Gómez lideró su franja de emisión, con una ventaja de 12.7 puntos sobre su competidor más cercano: alcanzó hasta un 20% de cuota de pantalla y casi 4,3 millones de espectadores únicos en La 1 y el Canal 24 horas, su tercer mejor dato en contactos desde 2024. Son 1.7 puntos más que el domingo anterior. Esta programación especial fue líder en todos los targets a partir de los 13 años, sin bajar del 19%.

Con Lourdes Maldonado en plató y Marc Sala en Tenerife siguiendo el operativo de evacuación, el Telediario Fin de Semana 1 fue lo más visto de La 1 este domingo. Junto con el Canal 24 horas, alcanzó 1.534.000 espectadores de media, un 16% de cuota y más de 3,1 millones de contactos. Y la segunda edición del Telediario Fin de Semana, 1.290.000 espectadores, un 10,7% de cuota y 2,9 millones de contactos.

Por la tarde, el avance informativo en torno a la crisis del Hantavirus también fue líder de audiencia en La 1. Logró una media de 1.131.000 seguidores, con una cuota del 12,4% y más de 1,2 millones de espectadores únicos.

Marc Sala y Lourdes Maldonado, en el Telediario de ayer

RTVE Noticias, referencia en cobertura digital RTVE Noticias ha marcado también la diferencia en el seguimiento de la crisis del hantavirus. Los contenidos digitales en RTVE Noticias relacionados con el desembarco del crucero acumulan casi un millón de visitantes únicos entre noticias, videos y directos. Además, las redes sociales informativas de RTVE suman un dato de cobertura excepcional, con 53,8 millones de visualizaciones y 1,6 millones de interacciones, con TiTok, FB y YouTube como las plataformas con mayor consumo.