La Junta Electoral Central desestima tres denuncias del PP contra RTVE

La Junta Electoral Central ha desestimado en su reunión celebrada este jueves, 16 de abril, tres denuncias planteadas por el Partido Popular contra RTVE. En concreto, una reclamación relativa a encuestas realizadas por RNE en su cuenta oficial de la red social X; otra sobre la entrevista a María Jesús Montero en ‘Las Mañanas de RNE’ y otra referente a un rótulo aparecido en ‘La Hora de La 1’ sobre el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.

Encuestas en RNE El 8 de abril se recibió denuncia planteada por el PP de Andalucía contra RNE por publicar en su cuenta oficial de la red social X encuestas que, a su juicio, "incumplen la normativa electoral y que permiten a una serie de partidos políticos que concurren a las elecciones andaluzas, conocer la opinión de los ciudadanos sobre decisiones cruciales para ellos de carácter electoral". La JEC considera que no es contraria a la LOREG una actuación “siempre que entre las cuestiones sometidas a los telespectadores no se incluya ninguna pregunta que, directa o indirectamente, trate de averiguar la intención de voto de los telespectadores y que con el resultado que se produzca, no se realicen estimaciones de los resultados electorales”. En este sentido, señala que la documentación que acompaña a la denuncia “muestra que en las publicaciones de la red social X tan sólo figura el dato de las respuestas recibidas a dos preguntas formuladas a la audiencia del programa ‘24 horas’ de RNE en relación con el pacto de la coalición Por Andalucía”. Sin embargo, añade, del tenor de dichas preguntas “no es posible deducir ninguna conclusión sobre la intención de voto o las preferencias políticas de los participantes que, por otra parte, y como señala la parte denunciada, no son suficientemente numerosos como para considerar que la publicación pueda tener un valor demoscópico real”. Por ello, desestima la denuncia y la archiva.

Entrevista a María Jesús Montero en ‘Las Mañanas de RNE’ El 8 de abril se recibió denuncia planteada por el PP de Andalucía contra RNE por emitir en ‘Las Mañanas de RNE’ una entrevista a María Jesús Montero, por considerar, entre otros extremos que en dicha entrevista se producía una petición expresa del voto. La JEC señala que para el PP “tal petición se contiene en la siguiente afirmación de la Sra. Montero: "el mejor antídoto para que no crezca la ultraderecha es votar opciones progreso que están representadas por las fuerzas de izquierda que son las que componemos ese dique que tenemos que poner ante ese auge de la fuerza de ultraderecha o populista y por tanto votar a las fuerzas de progreso es la mejor forma, la mejor vacuna para evitar ese auge". A juicio de la Junta Electoral Central, “esta declaración no es muy diferente de alguna de las que se contienen en la entrevista hecha al Sr Moreno Bonilla que se acompaña al expediente como la siguiente: "Yo soy partidario de votos de gobiernos centrados, de políticas moderadas, de gobiernos para todos, de respeto al adversario. Yo soy partidario de una política serena y en toda esa ecuación pues, lógicamente, si entra Vox..., pues va a ser muy difícil el poder mantenerla". Según la JEC, “en ambos casos se emplean términos muy amplios, se habla de bloques u opciones políticas genéricas, pero sin referirse a una formación concreta o a un candidato determinado para los que se solicita el voto”. En este sentido, la Junta recuerda que ha requerido siempre una concreción “mucho mayor” para estimar que existe este tipo de petición. Así, recuerda que se ha exigido que se aprecie una petición del voto al electorado, expresa o implícita, pero inequívoca o concluyente, a favor de una determinada formación política. Por ello acuerda la desestimación de la denuncia y su archivo.