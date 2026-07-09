Continúa la escalada de violencia en Irán: ataques a una instalación militar cerca de la ciudad costera de Bushehr

Los ataques de Estados Unidos en Irán continúan por tercer día consecutivo. Una instalación militar cerca de la ciudad costera de Bushehr, al sur donde se encuentra la única central nuclear iraní actualmente en funcionamiento, ha sido objeto de una ofensiva, según ha informado la agencia oficial iraní Irna este jueves.

“Una instalación militar en los alrededores de Bushehr fue atacada y alcanzada por un proyectil del enemigo estadounidense-sionista", ha declarado el vicegobernador de esta provincia, Ehsan Jahanian.

“Las fuerzas armadas de Estados Unidos no han llevado a cabo ningún nuevo ataque en Irán durante las últimas horas”, ha asegurado por su parte a la AFP un responsable estadounidense de Defensa.

Esta ofensiva se produce después de que el presidente estadounidense Donald Trump pronunciara el pasado miércoles que el acuerdo provisional para poner fin a la guerra había "terminado".

Al menos 14 personas han muerto y otras 78 han resultado heridas en los ataques lanzados por Estados Unidos contra Irán durante los dos últimos días, según el Ministerio de Sanidad Iraní.

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