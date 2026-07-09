El Ibex 35 recupera las subidas tras el cambio de Trump sobre España y el petróleo se estabiliza pendiente de Irán

Los mercados tratan de recuperar la calma tras un miércoles marcado por las caídas en las bolsas y el repunte en el precio del petróleo. Los inversores están digiriendo todos los mensajes que lanzó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la cumbre de la OTAN, en Ankara sobre temas que afectan directamente al mercado. Las hostilidades entre Estados Unidos e Irán han vuelto y el precio del petróleo lo ha acusado, un contexto que devuelve al foco de atención los miedos a un repunte mayor y más duradero de la inflación.

Este miércoles, Trump aseguraba en Turquía que el acuerdo con Teherán para poner fin a la guerra ya no tenía vigencia. El ejército estadounidense también lanzó nuevos ataques contra Irán por segundo día consecutivo para abrir el estrecho de Ormuz, aunque el mandatario norteamericano dijo más tarde que no esperaba un regreso a una guerra en toda regla, lo que ayudó a calmar las preocupaciones.

En este contexto de tensa calma, el petróleo intenta estabilizarse tras las subidas de las últimas horas. Así, el barril brent, de referencia en Estados Unidos, cotiza plano, sin apenas movimientos y se mantiene por debajo de los 80 dólares el barril. El West Texas, de referencia en Estados Unidos pierde un 0,35% y se coloca en 73 dólares el barril.

El Ibex 35 celebra el cambio de tono de Donald Trump El selectivo español recupera el buen tono en la apertura del jueves después de que Donald Trump atacara a España por su contribución a la OTAN y pidiera incluso una lista con productos para imponerles aranceles, pero horas después dijera que nuestro país "se ha redimido" tras aceptar una "importante solicitud de pago" a la Alianza Atlántica. Trump asegura que España "se ha redimido" tras aceptar una "importante solicitud de pago" a la OTAN Ibex 35 lidera las ganancias en Europa. Cotiza con subidas superiores al 1% y trata de recuperar los 19.300 puntos. Dentro del selectivo madrileño, lideran las ganancias ArcelorMittal, que suma cerca de un 3%, le sigue Acerinox, con avance del 2,5%. En tercer lugar, destacan los avances del 1,75% de Solaria. En el otro lado de la tabla, Repsol acusa lo poco que han durado los repuntes en el precio del crudo. La compañía petrolera pierde un 0,4%, lo mismo que Enagás. En tercer lugar, destacan las caídas de Telefónica, del 0,3%. El resto de bolsas europeas también cotizan con subidas moderadas. Así vemos como Milán sube un 0,9% hasta los 52.300 puntos, el índice Dax de Fráncfort avanza un 0,75% hasta los 25.050 puntos. El CAC 40 de París suma un 0,6% y se coloca por encima de los 8.300 puntos. El tono negativo lo pone este jueves Londres. El FTSE 100 cae un 0,25% y se coloca en los 10.460 puntos.