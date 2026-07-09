Trump asegura que España "se ha redimido" tras aceptar una "importante solicitud de pago" a la OTAN
- El presidente de EE.UU. elogia a Madrid horas después de amenazar con romper las relaciones comerciales
- Sánchez reivindica que España es un "socio fiable" de la Alianza y defiende el modelo español de gasto en defensa
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado en las últimas horas que España "se redimió por completo" después de que el Gobierno español accediera a una "importante solicitud de pago" a la OTAN, un gesto que el republicano elogió tras haber cargado duramente contra Madrid durante la cumbre de la Alianza Atlántica celebrada en Ankara (Turquía).
"Debo decir que tuve problemas con España, y aún los tengo, pero hoy España se redimió por completo. España fue muy generosa hoy... accedieron a una solicitud de pago importante, y si no lo hubieran hecho, ni siquiera les habríamos hablado", afirmó Trump a bordo del Air Force One durante el vuelo de regreso a Washington.
El mandatario no precisó a qué "importante solicitud de pago" se refería. Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni la OTAN han ofrecido detalles sobre esa supuesta aportación, aunque el desencuentro entre Washington y Madrid durante la cumbre había girado en torno al rechazo del Gobierno de Pedro Sánchez a comprometerse con el objetivo de destinar el 5 % del PIB a defensa, al considerar que España puede cumplir los objetivos de capacidades de la Alianza con un nivel de gasto inferior.
Cambio de tono de Trump
Las declaraciones de Trump suponen un notable cambio de tono respecto a las pronunciadas apenas unas horas antes en Ankara. Durante la cumbre, el presidente estadounidense llegó a calificar a España de "aliado horrible" y "caso perdido", además de amenazar con romper las relaciones comerciales con el país por, según dijo, no cumplir con los compromisos de la OTAN ni respaldar la ofensiva militar estadounidense contra Irán. "No quiero hacer más negocios comerciales con España nunca más", afirmó durante una comparecencia junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
Desde Ankara, Sánchez respondió a esas críticas defendiendo que España es "un país fiable" y "un aliado con principios" que cumple con todos sus compromisos con la Alianza. El presidente aseguró que el Gobierno acude a la cumbre "con los deberes hechos", reivindicó que España ha consolidado un gasto en defensa equivalente al 2 % del PIB en 2026 y sostuvo que ese nivel de inversión es suficiente para satisfacer las capacidades militares exigidas por la OTAN.
Además, anunció que España participará en la misión de fuerzas terrestres avanzadas en Finlandia para contribuir a la protección del Ártico, una decisión que, dijo, demuestra el compromiso español con la seguridad colectiva.
Pese al duro intercambio de declaraciones, Sánchez restó importancia a las amenazas de Trump y aseguró que ambos mantuvieron durante la cumbre una conversación "informal y coloquial" en la que hablaron del Mundial de fútbol de 2026 y en la que, según explicó, "todo fueron buenas palabras y amabilidad".
En la misma línea, fuentes del Ejecutivo insistieron en que la relación bilateral con Estados Unidos sigue siendo "magnífica" y recordaron que cualquier decisión comercial corresponde a la Unión Europea, al tratarse de una competencia comunitaria.
El Gobierno también subrayó que Estados Unidos mantiene superávit en su balanza comercial con España y defendió que la relación económica resulta beneficiosa para ambas partes.