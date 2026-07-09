Trump asegura que España "se ha redimido" tras aceptar una "importante solicitud de pago" a la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado en las últimas horas que España "se redimió por completo" después de que el Gobierno español accediera a una "importante solicitud de pago" a la OTAN, un gesto que el republicano elogió tras haber cargado duramente contra Madrid durante la cumbre de la Alianza Atlántica celebrada en Ankara (Turquía).

"Debo decir que tuve problemas con España, y aún los tengo, pero hoy España se redimió por completo. España fue muy generosa hoy... accedieron a una solicitud de pago importante, y si no lo hubieran hecho, ni siquiera les habríamos hablado", afirmó Trump a bordo del Air Force One durante el vuelo de regreso a Washington.

El mandatario no precisó a qué "importante solicitud de pago" se refería. Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni la OTAN han ofrecido detalles sobre esa supuesta aportación, aunque el desencuentro entre Washington y Madrid durante la cumbre había girado en torno al rechazo del Gobierno de Pedro Sánchez a comprometerse con el objetivo de destinar el 5 % del PIB a defensa, al considerar que España puede cumplir los objetivos de capacidades de la Alianza con un nivel de gasto inferior.