EE.UU. lanza una ola de ataques contra Irán por séptimo día consecutivo

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. lanzaron este viernes una nueva ola de ataques contra Irán, con la que completan una semana ininterrumpida de su ofensiva contra la República Islámica, según informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom).

El anuncio llegó a través de la red social X: "El Centcom lanzó hoy a las 3:00 p.m., hora del este (19:00 GMT), una ronda de ataques contra Irán por séptima noche consecutiva. Los ataques están diseñados para continuar degradando las capacidades militares iraníes bajo la dirección del comandante en jefe (el presidente Donald Trump)".

En la información no se han detallado los objetivos de sus últimos ataques, horas antes el Centcom informó de que había destruido una torre de vigilancia que las fuerzas iraníes usaban para atacar a los buques comerciales en el estrecho de Ormuz, con el fin de "proteger" la navegación en la zona.

Además, Estados Unidos reimpuso el martes pasado el cerco naval sobre puertos y buques iraníes en el estrecho de Ormuz, y desde entonces "ha redirigido cuatro buques comerciales, inhabilitado uno y abordado uno para garantizar el cumplimiento absoluto", según informó este viernes el Centcom.

Las agresiones reflejan la escalada del conflicto desde que el presidente Donald Trump anunció la semana pasada la cancelación del memorando de entendimiento que había firmado el 18 de junio.

Nueva subida del precio del petróleo Los ataques en la vía marítima, por donde circulaba la quinta parte del crudo global antes del inicio del conflicto, el 28 de febrero, han elevado el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés), que subió este viernes un 4,48 %, hasta 82,49 dólares el barril, lo que refleja un 14,7 % semana.