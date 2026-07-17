Al menos dos muertos en los primeros ataques de EE.UU. contra infraestructuras civiles de Irán desde el fin de la tregua
- Los últimos bombardeos han dejado al menos diez heridos, golpeando puentes, un aeropuerto y una estación de tren
- Teherán ha vuelto a atacar bases estadounidenses en Kuwait, Baréin y Jordania
Estados Unidos ha lanzado por sexta noche consecutiva ataques aéreos contra Irán, dirigidos a instalaciones militares y ahora también a infraestructuras civiles en regiones del sur. La agencia de noticias iraní Fars ha informado que al menos dos personas han muerto y otras ocho han resultado heridas en un ataque estadounidense contra el puente de Kehvarstan y en otro contra un barrio residencial en Bandar Abbas, capital de la región de Hormozgan, en el litoral norte del estrecho de Ormuz.
Por su parte, la agencia de noticias iraní ISNA ha reportado que un ataque estadounidense ha alcanzado la estación de ferrocarril también en Bandar Abbas, dejando dos personas heridas. La emisora estatal iraní IRIB ha indicado que se dispararon misiles tierra-tierra HIMARS desde Kuwait hacia Irán. La ciudad portuaria de Bushehr, sede de la única central nuclear del país, también ha sido objetivo de los ataques en sus bases navales, según el gobernador de la provincia homónima.
El parte oficial del Ejército estadounidense señala que inició su última ronda de ataques a las 20:00 hora peninsular española del jueves, mientras que los medios iraníes han informado de explosiones y ataques en la isla de Qeshm, Bandar Abbas, Chabahar, Iranshahr y Bandar-e Khamir.
La agencia de noticias iraní Tasnim ha señalado que un ataque con misiles estadounidenses ha tenido como objetivo un aeropuerto en Iranshahr, en el sureste del país, mientras que otro ataque "enemigo" ha alcanzado una torre de comunicaciones en Bandar Abbas, dejando sin electricidad a la zona.
Como respuesta, Irán ha vuelto a atacar bases estadounidenses en Kuwait, Baréin y Jordania, mientras las tensiones regionales continúan escalando.
EE.UU. desvía tres nuevos buques en Ormuz
Sobre el bloqueo restablecido por EE.UU. en el estrecho de Ormuz el pasado martes, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha afirmado que sus fuerzas han desviado a tres buques mercantes que intentaban burlarlo.
Marines de los Estados Unidos de la 11.ª Unidad Expedicionaria de Marines han realizado un embarque de verificación a bordo del M/T Wen Yao en el golfo de Omán este jueves, ha indicado el CENTCOM en la red social X, donde han confirmado que han redirigido tres buques comerciales: han "desactivado" uno que no cumplió con las órdenes y han abordado otro para garantizar el cumplimiento total del bloqueo naval en curso de los Estados Unidos contra Irán.
July 16, 2026
"El estrecho de Ormuz y las aguas circundantes permanecen libres y abiertas, excepto para los buques que intentan violar el bloqueo de muro de acero de América", ha descrito el CENTCOM.
El presidente estadounidense, Donald Trump, había mencionado el lunes un impuesto del 20% a los barcos que transitan por esta vía marítima estratégica, antes de abandonar la idea al día siguiente en favor de posibles acuerdos comerciales con los Estados del Golfo.