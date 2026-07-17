Al menos dos muertos en los primeros ataques de EE.UU. contra infraestructuras civiles de Irán desde el fin de la tregua

Estados Unidos ha lanzado por sexta noche consecutiva ataques aéreos contra Irán, dirigidos a instalaciones militares y ahora también a infraestructuras civiles en regiones del sur. La agencia de noticias iraní Fars ha informado que al menos dos personas han muerto y otras ocho han resultado heridas en un ataque estadounidense contra el puente de Kehvarstan y en otro contra un barrio residencial en Bandar Abbas, capital de la región de Hormozgan, en el litoral norte del estrecho de Ormuz.

Por su parte, la agencia de noticias iraní ISNA ha reportado que un ataque estadounidense ha alcanzado la estación de ferrocarril también en Bandar Abbas, dejando dos personas heridas. La emisora estatal iraní IRIB ha indicado que se dispararon misiles tierra-tierra HIMARS desde Kuwait hacia Irán. La ciudad portuaria de Bushehr, sede de la única central nuclear del país, también ha sido objetivo de los ataques en sus bases navales, según el gobernador de la provincia homónima.

El parte oficial del Ejército estadounidense señala que inició su última ronda de ataques a las 20:00 hora peninsular española del jueves, mientras que los medios iraníes han informado de explosiones y ataques en la isla de Qeshm, Bandar Abbas, Chabahar, Iranshahr y Bandar-e Khamir.

La agencia de noticias iraní Tasnim ha señalado que un ataque con misiles estadounidenses ha tenido como objetivo un aeropuerto en Iranshahr, en el sureste del país, mientras que otro ataque "enemigo" ha alcanzado una torre de comunicaciones en Bandar Abbas, dejando sin electricidad a la zona.

Como respuesta, Irán ha vuelto a atacar bases estadounidenses en Kuwait, Baréin y Jordania, mientras las tensiones regionales continúan escalando.