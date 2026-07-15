EE.UU. inicia una nueva oleada de ataques contra objetivos militares iraníes en el estrecho de Ormuz

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM), bajo cuya responsabilidad está el área de Oriente Medio, ha informado este miércoles de que ha comenzado una nueva oleada de ataques contra Irán.

Los ataques han comenzado a las 12:00 horas (hora peninsular española) y tienen como objetivo "degradar aún más las capacidades militares que las fuerzas iraníes han usado para atacar el transporte comercial en el estrecho de Ormuz".

Esta sería la quinta oleada consecutiva de ataques en un conflicto que ya dejado atrás el supuesto alto el fuego pactado en el memorando de entendimiento entre Teherán y Washington. La situación en el estrecho de Ormuz, donde Irán no permite pasar a los barcos que no siguen sus instrucciones y dispara contra ellos, ha provocado la nueva escalada.

Según Irán, al menos 30 civiles han muerto en los ataques en el sur del país. Es de esperar que esta nueva oleada de ataques sea respondida por Irán como hasta ahora, con bombardeos a bases militares e intereses estadounidenses en los países vecinos de Oriente Próximo.

El martes, además, Estados Unidos anunció la imposición de nuevo de un bloqueo a los puertos iraníes y el presidente, Donald Trump, amenazó con bombardear infraestructuras civiles.

EE.UU. e Israel comenzaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, mientras Washington negociaba con Teherán sobre el programa nuclear iraní. Miles de personas han muerto desde entonces, la mayoría en Irán. La guerra y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto pasaba el 20 % del comercio mundial de petróleo, han afectado a la economía mundial.