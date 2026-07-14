EE.UU. e Irán intercambian ataques por tercera noche consecutiva con al menos un muerto en el estrecho de Ormuz

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado este lunes que las fuerzas estadounidenses han iniciado una tercera noche consecutiva de ataques contra Irán por orden del presidente Donald Trump, con operaciones destinadas a imponer "un alto costo" a Teherán.

El mandatario había avisado horas antes que las fuerzas armadas de su país atacarían "con fuerza a Irán" esta noche y la próxima. Según ha informado el CENTCOM en su cuenta de X, los bombardeos buscan degradar la capacidad de Irán para atacar a civiles y al transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz. La agencia de noticias iraní Mehr ha informado que proyectiles estadounidenses han impactado en la ciudad de Omidiyeh, en la provincia de Juzestán, al suroeste del país, con al menos cuatro personas heridas.

El régimen iraní no ha tardado en contestar y ha atacado dos petroleros, el Mombasa y el Al Bahiyah, en el carril sur del estrecho, dentro de aguas territoriales omaníes, dejando al menos un tripulante indio muerto y otros ocho heridos, ha informado el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos. De los ocho heridos, cuatro presentan lesiones graves. Seis de los heridos son ciudadanos indios y dos ucranianos, según ha indicado el ministerio.

"Los Emiratos Árabes Unidos se reservan su pleno derecho a responder a esta escalada y a tomar todas las medidas necesarias para proteger su territorio, a sus ciudadanos y residentes, de manera que salvaguarde su soberanía, seguridad y estabilidad, y proteja sus intereses nacionales", ha añadido en el mensaje, publicado en X.

La Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC) ha justificado el ataque señalando que los dos "superpetroleros" eran "infractores", "ignoraron las advertencias, desconectaron sus sistemas de navegación e intentaron pasar por una ruta minada" cuando fueron alcanzados e inutilizados.

La IRGC ha advertido que la cooperación con el "enemigo agresor" en el estrecho de Ormuz retrasará la reapertura de la vía marítima y provocará una crisis energética mundial.

Trump restablece el bloqueo naval La nueva ofensiva estadounidense se produce después de que Trump anunciara el restablecimiento del bloqueo naval contra Irán y asegurara que Washington asumirá el papel de "guardián del estrecho de Ormuz", una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial. El mandatario estadounidense afirmó que otros países deberán compensar a Estados Unidos con un 20% de la carga transportada por los costos de garantizar la seguridad en esa vía marítima, que Teherán cerró "hasta nuevo aviso" tras los recientes ataques estadounidenses. Por qué Trump ha reanudado la guerra contra Irán: las claves del giro estratégico de Washington Ana Garralda El alto mando militar conjunto de Irán ha reiterado que Estados Unidos no tiene ninguna injerencia en la determinación del futuro del estrecho y que no se le permitiría intervenir. El conflicto ha desestabilizado el Golfo y se ha extendido por toda la región, con Irán atacando bases estadounidenses en varios países como Kuwait y Baréin. También ha puesto en entredicho el acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán, firmado el mes pasado para reabrir el estrecho y cesar las hostilidades. Antes de que comenzara el conflicto en febrero, alrededor de una quinta parte del tráfico mundial de petróleo y gas pasaba diariamente por el estrecho de Ormuz, suministrando más de 15 millones de barriles de combustible a los mercados globales por un valor de al menos 1.200 millones de dólares.

La OMI defiende la "libertad de navegación" La Organización Marítima Internacional (OMI) ha reiterado este lunes su defensa de la "libertad de navegación" conforme al Derecho Internacional en una declaración en la que ha condenado los ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, paso que la OMI defiende como "libre de peajes". "El Consejo de la Organización Marítima Internacional ha concluido su 137º período de sesiones reafirmando la importancia de preservar los derechos y libertades de navegación de conformidad con el Derecho Internacional", ha señalado la organización en nota de prensa. En dicho periodo, el Consejo de la OMI ha adoptado una resolución mediante la cual subraya que "el derecho de paso por los estrechos utilizados para la navegación internacional no debe ser amenazado, impedido, denegado, obstaculizado, menoscabado ni suspendido". Además, ha reiterado que "cualquier medida adoptada por los Estados ribereños para regular el tráfico en las rutas marítimas vitales debe realizarse de conformidad con las normas de la OMI en virtud del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS, por sus siglas en inglés)". Estas fotos difundidas por Donald Trump en Truth Social no corresponden a la situación actual en Irán VerificaRTVE, Paula Mayoral Muñoz, Montserrat Rigall