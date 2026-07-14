EE.UU. e Irán intercambian ataques por tercera noche consecutiva con al menos un muerto en el estrecho de Ormuz
- Trump ha prometido que el Ejército atacará "con fuerza" el país persa esta noche y la próxima
- El régimen iraní ha impactado con misiles dos petroleros, dejando un fallecido y ocho heridos
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado este lunes que las fuerzas estadounidenses han iniciado una tercera noche consecutiva de ataques contra Irán por orden del presidente Donald Trump, con operaciones destinadas a imponer "un alto costo" a Teherán.
El mandatario había avisado horas antes que las fuerzas armadas de su país atacarían "con fuerza a Irán" esta noche y la próxima. Según ha informado el CENTCOM en su cuenta de X, los bombardeos buscan degradar la capacidad de Irán para atacar a civiles y al transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz. La agencia de noticias iraní Mehr ha informado que proyectiles estadounidenses han impactado en la ciudad de Omidiyeh, en la provincia de Juzestán, al suroeste del país, con al menos cuatro personas heridas.
El régimen iraní no ha tardado en contestar y ha atacado dos petroleros, el Mombasa y el Al Bahiyah, en el carril sur del estrecho, dentro de aguas territoriales omaníes, dejando al menos un tripulante indio muerto y otros ocho heridos, ha informado el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos. De los ocho heridos, cuatro presentan lesiones graves. Seis de los heridos son ciudadanos indios y dos ucranianos, según ha indicado el ministerio.
"Los Emiratos Árabes Unidos se reservan su pleno derecho a responder a esta escalada y a tomar todas las medidas necesarias para proteger su territorio, a sus ciudadanos y residentes, de manera que salvaguarde su soberanía, seguridad y estabilidad, y proteja sus intereses nacionales", ha añadido en el mensaje, publicado en X.
La Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC) ha justificado el ataque señalando que los dos "superpetroleros" eran "infractores", "ignoraron las advertencias, desconectaron sus sistemas de navegación e intentaron pasar por una ruta minada" cuando fueron alcanzados e inutilizados.
La IRGC ha advertido que la cooperación con el "enemigo agresor" en el estrecho de Ormuz retrasará la reapertura de la vía marítima y provocará una crisis energética mundial.
Trump restablece el bloqueo naval
La nueva ofensiva estadounidense se produce después de que Trump anunciara el restablecimiento del bloqueo naval contra Irán y asegurara que Washington asumirá el papel de "guardián del estrecho de Ormuz", una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.
El mandatario estadounidense afirmó que otros países deberán compensar a Estados Unidos con un 20% de la carga transportada por los costos de garantizar la seguridad en esa vía marítima, que Teherán cerró "hasta nuevo aviso" tras los recientes ataques estadounidenses.
El alto mando militar conjunto de Irán ha reiterado que Estados Unidos no tiene ninguna injerencia en la determinación del futuro del estrecho y que no se le permitiría intervenir. El conflicto ha desestabilizado el Golfo y se ha extendido por toda la región, con Irán atacando bases estadounidenses en varios países como Kuwait y Baréin. También ha puesto en entredicho el acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán, firmado el mes pasado para reabrir el estrecho y cesar las hostilidades.
Antes de que comenzara el conflicto en febrero, alrededor de una quinta parte del tráfico mundial de petróleo y gas pasaba diariamente por el estrecho de Ormuz, suministrando más de 15 millones de barriles de combustible a los mercados globales por un valor de al menos 1.200 millones de dólares.
La OMI defiende la "libertad de navegación"
La Organización Marítima Internacional (OMI) ha reiterado este lunes su defensa de la "libertad de navegación" conforme al Derecho Internacional en una declaración en la que ha condenado los ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, paso que la OMI defiende como "libre de peajes".
"El Consejo de la Organización Marítima Internacional ha concluido su 137º período de sesiones reafirmando la importancia de preservar los derechos y libertades de navegación de conformidad con el Derecho Internacional", ha señalado la organización en nota de prensa. En dicho periodo, el Consejo de la OMI ha adoptado una resolución mediante la cual subraya que "el derecho de paso por los estrechos utilizados para la navegación internacional no debe ser amenazado, impedido, denegado, obstaculizado, menoscabado ni suspendido".
Además, ha reiterado que "cualquier medida adoptada por los Estados ribereños para regular el tráfico en las rutas marítimas vitales debe realizarse de conformidad con las normas de la OMI en virtud del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS, por sus siglas en inglés)".
¿Es posible negociar un acuerdo así?
Si bien ha prometido más ataques, este lunes Trump ha afirmado que Irán quiere continuar las negociaciones pese a que, según dijo, ambos países habían alcanzado un "acuerdo" dos días antes, en medio de las tensiones entre Washington y Teherán.
"Creo que tuvimos un acuerdo con ellos hace dos días, pero ellos querían seguir negociando", ha asegurado Trump ante periodistas en el Despacho Oval, sin ofrecer detalles sobre el supuesto pacto ni sobre las condiciones del mismo. Trump ha señalado que, pese a las conversaciones con Teherán, su Gobierno no llegó a cerrar un acuerdo definitivo porque Irán habría optado por prolongar el diálogo.
Además, el republicano ha reivindicado que sin su intervención y la del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, "Israel no existiría hoy", al asegurar que Irán habría obtenido un arma nuclear en un plazo de "dos a cuatro semanas" si Washington no hubiera lanzado ataques contra Teherán.
"Creo que Israel no existiría hoy si no fuera por mí y por Netanyahu", ha dicho Trump durante una entrevista con el comentarista conservador Hugh Hewitt, en la que ha defendido la ofensiva estadounidense contra Irán y ha asegurado que la operación evitó que el país persa alcanzara una capacidad nuclear militar.