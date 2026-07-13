Estas fotos difundidas por Donald Trump en Truth Social no corresponden a la situación actual en Irán

En medio de la ruptura del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha difundido en Truth Social tres imágenes de incendios y explosiones. Ha afirmado, incluso, que una de ellas mostraba la "represalia" de su país por los ataques iraníes a barcos que atravesaban el Estrecho de Ormuz. Todas las fotos son antiguas y una de ellas está manipulada con IA.

"Esto es en represalia por el bombardeo de barcos llevado a cabo ayer por Irán [en el estrecho de Ormuz]. Si vuelve a suceder, ¡la situación será mucho peor!", dice en inglés un mensaje difundido el 8 de julio por Donald Trump en Truth Social. La publicación adjunta una captura de pantalla de otra cuenta donde aparece la imagen de una explosión junto al texto "Chabahar, Irán". Desde entonces se ha compartido más de 4.000 veces desde el 8 de julio y entre los perfiles que se han hecho eco, está el de la Casa Blanca. Posteriormente, el presidente de Estados Unidos difundió una foto similar pero de peor calidad y doce horas después, en la medianoche del 9 de julio, publicó una imagen de una gran bola de fuego sobre el aeropuerto internacional de Mehrabad de Teherán.