Estas fotos difundidas por Donald Trump en Truth Social no corresponden a la situación actual en Irán
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En medio de la ruptura del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha difundido en Truth Social tres imágenes de incendios y explosiones. Ha afirmado, incluso, que una de ellas mostraba la "represalia" de su país por los ataques iraníes a barcos que atravesaban el Estrecho de Ormuz. Todas las fotos son antiguas y una de ellas está manipulada con IA.
"Esto es en represalia por el bombardeo de barcos llevado a cabo ayer por Irán [en el estrecho de Ormuz]. Si vuelve a suceder, ¡la situación será mucho peor!", dice en inglés un mensaje difundido el 8 de julio por Donald Trump en Truth Social. La publicación adjunta una captura de pantalla de otra cuenta donde aparece la imagen de una explosión junto al texto "Chabahar, Irán". Desde entonces se ha compartido más de 4.000 veces desde el 8 de julio y entre los perfiles que se han hecho eco, está el de la Casa Blanca. Posteriormente, el presidente de Estados Unidos difundió una foto similar pero de peor calidad y doce horas después, en la medianoche del 9 de julio, publicó una imagen de una gran bola de fuego sobre el aeropuerto internacional de Mehrabad de Teherán.
Tres fotografías antiguas y una de ellas alterada con IA
La imagen que Trump presenta como si fuera la respuesta de Estados Unidos a ataques a barcos por parte de Irán en el Estrecho de Ormuz está editada con inteligencia artificial. A través de una búsqueda inversa, hemos comprobado que toma como base una fotografía publicada por Getty Images el 15 de junio de 2025 y que, según el pie de foto, muestra el ataque de Israel al depósito de combustible Shahran, cerca de Teherán. También existen varios vídeos del mismo momento. Por tanto, la instantánea no se registra en la ciudad iraní de Chabahar en la actualidad.
Hemos analizado la foto con las herramientas de detección de contenidos generados con IA Hive Moderation y TruthScan. Ambas concluyen que han sido editadas con inteligencia artificial con un 99,7% y un 97% de fiabilidad en su predicción respectivamente, como vemos en la imagen inferior. Comparando la imagen original publicada por Getty y la compartida por Trump, además, vemos que se trata de una versión recortada de la fotografía original.
El perfil que compartió inicialmente la imagen difundida por Donald Trump publicó una mensaje el mismo día reconociendo que la imagen era antigua, sin embargo, ni Trump ni la Casa Blanca han borrado el mensaje en Truth Social. También hemos analizado la segunda imagen que publicó Donald Trump el 8 de julio, en esta ocasión sin aportar ningún dato más. Se trata de una instantánea muy parecida a la primera pero recortada y con peor calidad. En este caso, las herramientas de detección de IA no perciben el uso de esta tecnología.
La tercera imagen publicada por Trump es del 7 de marzo
La foto que muestra una explosión nocturna publicada por Trump el 9 de julio corresponde a un ataque sobre el aeropuerto internacional de Mehrabad de Teherán registrado el 7 de marzo. Con una búsqueda inversa en Google hemos detectado que la imagen se publicó el 7 de marzo de 2026. Fue captada por Atta Kenare, fotógrafo de la agencia France Press, y muestra los ataques aéreos israelíes sobre el aeropuerto internacional Mehrabad de Teherán.
Donald Trump ha difundido estas imágenes descontextualizadas después de que Estados Unidos haya atacado Irán de nuevo en respuesta a agresiones "contra tres buques comerciales" en el estrecho de Ormuz. Tras este intercambio de ataques, el presidente de Estados Unidos anunció el fin del alto el fuego entre Washington y Teherán durante la cumbre de la OTAN en Turquía.