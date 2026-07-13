EE.UU. lanza nueva ofensiva para "seguir mermando" la capacidad de ataque de Irán

Las fuerzas estadounidenses han lanzado la tarde de este domingo una nueva ofensiva contra Irán con el objetivo de "seguir mermando" su capacidad para atacar a buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz, ha informado el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM).

Los ataques, que iniciaron a las 17:00 hora del este (0:00 hora peninsular española), fueron ordenados por el presidente de EE.UU., Donald Trump, "para hacer rendir cuentas" a las fuerzas iraníes, ha informado el organismo militar en sus redes sociales.

Irán condena "enérgicamente" los ataques estadounidenses contra su territorio y acusa a Washington de haber "destruido todos los esfuerzos de los últimos meses" destinados a restablecer la paz en la región.

Teherán también acusa a Estados Unidos de haber "violado abiertamente prácticamente todos los términos" del memorando de entendimiento firmado en junio y de haber provocado el "resurgimiento de la inseguridad" en el estrecho de Ormuz, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.