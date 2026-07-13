EE.UU. lanza nueva ofensiva para "seguir mermando" la capacidad de ataque de Irán
- Los ataques han sido ordenados por el presidente Donald Trump
- Teherán acusa a Washington de haber "destruido todos los esfuerzos de los últimos meses"
Las fuerzas estadounidenses han lanzado la tarde de este domingo una nueva ofensiva contra Irán con el objetivo de "seguir mermando" su capacidad para atacar a buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz, ha informado el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM).
Los ataques, que iniciaron a las 17:00 hora del este (0:00 hora peninsular española), fueron ordenados por el presidente de EE.UU., Donald Trump, "para hacer rendir cuentas" a las fuerzas iraníes, ha informado el organismo militar en sus redes sociales.
Irán condena "enérgicamente" los ataques estadounidenses contra su territorio y acusa a Washington de haber "destruido todos los esfuerzos de los últimos meses" destinados a restablecer la paz en la región.
Teherán también acusa a Estados Unidos de haber "violado abiertamente prácticamente todos los términos" del memorando de entendimiento firmado en junio y de haber provocado el "resurgimiento de la inseguridad" en el estrecho de Ormuz, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La justificación de EE.UU. de los ataques
Estados Unidos lanzó este fin de semana los operativos en represalia por un bombardeo previo iraní contra un buque con la bandera de Chipre que transitaba por el estrecho de Ormuz. Hasta la noche del sábado, las fuerzas estadounidenses habían atacado aproximadamente 140 objetivos militares iraníes con municiones de precisión lanzadas desde aviones de combate, drones y buques navales, de acuerdo a los datos del CENTCOM.
El mando militar ha señalado que los objetivos incluían instalaciones de misiles y drones de Irán, capacidades navales, depósitos de municiones, redes de comunicaciones y puestos de vigilancia costera. La respuesta pretende asegurar el libre tránsito en el estrecho de Ormuz.
El presidente Trump ha afirmado este domingo en una entrevista con NBC que la zona permanece abierta al tráfico comercial pese a que Irán anunció que lo ha bloqueado. "Anoche los bombardeamos a más no poder. Son gente muy, muy malvada y enferma", declaró Trump, que no quiso ahondar en los detalles sobre las conversaciones para alcanzar un acuerdo y un nuevo cese al fuego.
Antes de la ronda de ataques del sábado, Irán anunció el cierre del estrecho "hasta nuevo aviso". La Guardia Revolucionaria aseveró que cualquier interferencia extranjera para abrir una "ruta ilegal" en la región recibirá una respuesta contundente, según informó la radio estatal iraní IRIB.