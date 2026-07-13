Irán responde a los últimos ataques de EE.UU. con bombardeos sobre Jordania, Kuwait, Baréin y Omán

Irán ha respondido a la última ronda de ataques de EE.UU., que este fin de semana provocaron un muerto, con bombardeos este lunes sobre Jordania, Kuwait y Baréin.

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) ha asegurado haber alcanzado depósitos de combustible y municiones en la base aérea de Príncipe Hasán en Jordania, con misiles y drones.

Amán ha informado de la interceptación de al menos cuatro misiles en su espacio aéreo, pero no de daños en la base. Fuentes militares citadas por la agencia jordana de noticias Petra han asegurado que los misiles no han provocado víctimas o daños materiales, y que "los equipos del Cuerpo Real de Ingenieros se ocuparon de la metralla que cayó en varios lugares (...) y tomaron las medidas necesarias para asegurar la zona y mantener la seguridad de los ciudadanos y los bienes", según recoge Efe.

El CGRI ha reivindicado asimismo un ataque contra la base de Sheij Isa en Baréin y un sistema de radares en Omán como parte de la "primera fase de la operación" de represalia por los últimos ataques de EE.UU., según recoge Reuters.

Por su parte, el Ejército de Kuwait ha dicho estar interceptando "objetivos aéreos hostiles" en su espacio aéreo.

El CGRI ha informado también de que sus fuerzas navales han llevado a cabo una operación para detener a dos barcos que habían "violado" las normas de navegación que Irán pretende establecer en el estrecho de Ormuz.

Las diferencias entre Irán y EE.UU. sobre las condiciones de navegación por esta importante vía marítima, por la que antes del conflicto pasaba el 20 % del tráfico mundial de petróleo, son las que han provocado esta nueva escalada. Teherán pretende que los barcos paguen por atravesar el Estrecho y lo hagan por las vías designadas al efecto, a lo que Washington se opone. Los últimos enfrentamientos han acabado de hecho con la supuesta tregua de 60 días pactada en el protocolo de entendimiento firmado entre ambos el mes pasado.

El presidente Trump ha afirmado este domingo en una entrevista con NBC que el Estrecho permanece abierto al tráfico comercial pese a que Irán anunció que lo ha bloqueado. Los últimos datos de navegación muestran que sólo seis barcos han cruzado la vía marítima en las últimas horas.

Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero, dando comienzo a una guerra que ha provocado miles de muertos, sobre todo en Irán, y ha tenido repercusiones económicas globales.