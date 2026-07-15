EE.UU. reimpone el bloqueo naval a Irán y Trump asegura que los ataques "continuarán hasta que diga ya basta"

El Ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo una nueva ronda de ataques contra Irán (la cuarta consecutiva) y ha anunciado la imposición de un bloqueo a los puertos iraníes a partir de las 22:00 horas de este martes (hora peninsular española).

"Hoy, a las 15:00 horas (hora del este, 21:00 en España peninsular y Baleares), las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) han comenzado a lanzar una nueva ronda de ataques contra Irán con el fin de seguir mermando las capacidades iraníes utilizadas para atacar el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz", ha informado en sus redes sociales.

Poco después, ha informado de que las fuerzas estadounidenses han reanudado a la hora estipulada el "bloqueo naval contra los buques que transitan hacia y desde los puertos y zonas costeras iraníes" y ha precisado que la Armada tiene desplegados en aguas de la zona "más de 20 buques de guerra y cientos de aviones militares operando en todo Oriente Medio". Para justificar sus operaciones, el jefe del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, ha señalado que Irán ha tenido en los últimos días como objetivo militar "de forma intencionada" a civiles, atacando a siete buques comerciales en la región y "matando a una docena de tripulantes".

En concreto, esta madrugada del miércoles aseguran haber alcanzado decenas de objetivos militares cerca del estrecho de Ormuz y las zonas costeras iraníes. Entre ellos, aviones de combate, drones y buques de guerra estadounidenses lanzaron municiones de precisión contra emplazamientos de misiles y drones iraníes, capacidades navales y sistemas de defensa costera durante una oleada de siete horas.

Las autoridades iraníes, por su parte, han confirmado múltiples impactos en el país en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Tasnim. Ha sido el caso de la ciudad de Ahvaz, en la gobernación de Juzestán, situada en el extremo norte del golfo Pérsico, así como el de Bandar Abbas —con una nueva explosión poco después—, Sirik y las islas de Qeshm y Hengam, en la región de Hormozgan, ubicada frente al estrecho de Ormuz.

Con todo, la gobernación de Hormozgan ha señalado que, hasta el momento, no se han registrado víctimas ni daños en infraestructuras de tipo "residencial y comercial", mientras que el subdirector de seguridad de Juzestán, Valiolá Hayati, no ha hecho referencia alguna al balance del bombardeo en Ahvaz.

Las nuevas amenazas de Trump El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido este martes que los ataques contra Irán "continuarán" hasta que él mismo diga "ya basta", al tiempo que ha advertido que recrudecerá la dureza de los mismos, a menos que Teherán "se siente a la mesa y negocie". "Hace dos días teníamos un acuerdo y luego lo rompieron en el último momento", ha señalado el mandatario en una entrevista con la cadena Fox, en la cual ha avanzado que los ataques contra Irán "continuarán hasta que diga ya basta". Pese a que se ha jactado de haber "alcanzado" sus objetivos en la República Islámica, el inquilino de la Casa Blanca ha considerado que "la única forma de negociar" con la cúpula de poder del país de los ayatolás es "a través de la fuerza". Por qué Trump ha reanudado la guerra contra Irán: las claves del giro estratégico de Washington Ana Garralda Seguidamente, Trump ha comparado a Irán con un "gran boxeador" al cual, aunque ya ha sido "degradado a un nivel muy bajo", "de repente se recupera y lanza un golpe". "Les queda algo de fuerza para luchar, pero no mucha", ha asegurado el magnate republicano para, a renglón seguido, amenazar con ataques "muy fuertes" en la noche de este martes, la del miércoles y la del jueves. A ese respecto, el mandatario norteamericano ha dado un paso más y ha advertido que "la semana que viene se le pondrá muy mal" a los iraníes porque, ha remarcado, será "el turno de las centrales eléctricas" y de los puentes. "Vamos a dejar fuera de combate todas sus centrales eléctricas. Vamos a dejar fuera de combate todos sus puentes, a menos que se sienten a la mesa y negocien", ha espetado Trump, defendiendo que, a su juicio, Teherán "no tiene otra opción" que llegar a un acuerdo. El mandatario anunció el lunes que restablecería el bloqueo naval a Irán y que Washington pediría un 20% de compensación por proteger a buques que transitan por el estrecho, aunque este martes se retractó del cobro al avisar que lo sustituiría "por acuerdos comerciales y de inversión" de los Estados del Golfo en Estados Unidos. Trump anuncia que cambia el peaje del 20% en Ormuz por inversiones de los países del Golfo en EE.UU. Elena Carretero

Irán también anuncia que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán ha declarado esta madrugada que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado "hasta que cesen las hostilidades estadounidenses". En un comunicado, la IRGC afirma que el Ejército estadounidense ha atacado bases iraníes "con el pretexto de atacar buques infractores", refiriéndose a las embarcaciones que intentaban transitar por esta vía marítima estratégica, "para ocultar su derrota e incapacidad". Sin embargo, la IRGC señala que "ningún buque se atrevió a violar (el bloqueo iraní) ni a acompañar a Estados Unidos". Irán ha vuelto a responder con bombardeos y drones sobre bases estadounidenses en Baréin, Kuwait y Jordania, donde han tenido que activar las defensas aéreas y han denunciado que los objetivos del ataque iraní eran "instalaciones vitales y civiles".