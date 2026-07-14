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Trump anuncia que cambia el peaje del 20% en Ormuz por inversiones de los países del Golfo en EE.UU.

  • El presidente estadounidense explica que serán inversiones masivas pero, también, beneficiosas para ellos y para su futuro
  • Declara abierto el estrecho de Ormuz a todo el tráfico marítimo, excepto para Irán; por sus dirigentes "mentirosos, violentos y maliciosos"
Vista aérea de un estrecho marítimo con costas rocosas, repleto de buques de carga, portacontenedores y embarcaciones menores, bajo un cielo nublado.
Elena Carretero

El presidente Donald Trump ha anunciado que "tras conversaciones muy productivas con los líderes de Oriente Medio, he decidido sustituir la tasa de reembolso a Estados Unidos del 20% por acuerdos comerciales y de inversión que los diversos Estados del Golfo llevarán a cabo en territorio estadounidense". Proclama el estrecho de Ormuz abierto a todo el tráfico marítimo, excepto para Irán; y esto se debe, dice , "a sus dirigentes mentirosos, violentos y maliciosos, que lo conducen por el camino de la destrucción total". Por consiguiente, establece un bloqueo total para los barcos que se dirijan a puertos iraníes o procedan de ellos, o que transporten cualquier mercancía relacionada con Irán.

Ayer anunció que desde hoy los buques que transitaran por Ormuz debían pagar un peaje del 20% del valor de su carga a cambio de seguridad. Hoy precisa que la cuantía que recibirá EE.UU. será a través de inversiones comerciales. En su red social ha ampliado que "serán inversiones masivas pero, al mismo tiempo, extraordinariamente beneficiosas para ellos y para su futuro".

" Veremos llegar a Estados Unidos fábricas, plantas y equipos en niveles históricos, lo que generará millones de empleos estadounidenses adicionales y bien remunerados". Reitera que "Estados Unidos está ganando de nuevo, como nunca antes" e insiste en que se han acabado los días en que Irán mataba a cientos de miles de personas, incluidos 52.000 manifestantes".

Trump también ha expresado que "¡Irán nunca tendrá un arma nuclear!" y ha asegurado que el petróleo fluye como nunca antes, "gracias al impresionante poder de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos".

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