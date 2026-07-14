Mundial 2026, en directo hoy, 14 de julio: llegó el día del 'clásico' europeo Francia - España, la revancha
- La última hora al minuto de la jornada de la Copa del Mundo de la FIFA
- Hora y dónde ver el Francia - España de semifinales del Mundial
- Sigue en directo la última hora del Mundial 2026 en TDP Play
Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este martes 14 de julio por fin vuelve la competición y lo hace con la primera semifinal: Francia - España, que podremos ver en directo a las 21:00 horas en directo en La 1 y RTVE Play.
Llega la revancha de la revancha, puesto que las dos últimas semifinales de torneos internacionales se las llevó la Roja. Francia vive en este 14 de julio su Fiesta Nacional, el día de la República, y apela a la exaltación patriótica para tomarse la revancha frente a una selección española con la que tiene cuentas pendientes. Será también la ocasión de ver una reedición del duelo entre Lamine Yamal y Kylian Mbappé por el estrellato mundial. Prestaremos también especial atención a la última hora del Mundial, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.
MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA
-
11:15
No olvidamos el Inglaterra - Argentina de la otra semifinal, que se disputa este miércoles a la misma hora y también podrá verse en La 1 y RTVE Play. De ahí saldrá el rival de España, pase lo que pase, puesto que habrá un partido por el tercer puesto.
En la selección inglesa las aguas vienen algo revueltas después del encontronazo entre Bellingham y el seleccionador, Thomas Tuchel. Lo cuenta Rubén Heras, enviado especial:
Bellingham-Tuchel, la guerra fría que tiene en vilo a Inglaterra
-
11:00
Sin más, te dejamos la previa de nuestro enviado especial Adrián Herrero, atento siempre a toda la actualidad de la selección española en este Mundial:
Francia - España, la selección española y su idilio con las semifinales de los grandes torneos
-
10:45
Todas las apuestas daban a Francia como favorita al Mundial antes de empezar, pero el hecho de cruzarse en su camino con una España que parece tenerle tomada la medida ha hecho que se equilibren las fuerzas. ¿Cómo lo ves? Vota en nuestra encuesta:
-
10:30
Buenos días, España. Llega otro gran día. Este martes 14 de julio juega la selección española la semifinal del Mundial 2026 contra Francia. Será a las 21:00 horas peninsulares y lo podremos ver en directo, en abierto y gratis por La 1 y RTVE Play.