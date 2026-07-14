Mundial 2026, en directo hoy, 14 de julio: llegó el día del 'clásico' europeo Francia - España, la revancha

Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este martes 14 de julio por fin vuelve la competición y lo hace con la primera semifinal: Francia - España, que podremos ver en directo a las 21:00 horas en directo en La 1 y RTVE Play.

Llega la revancha de la revancha, puesto que las dos últimas semifinales de torneos internacionales se las llevó la Roja. Francia vive en este 14 de julio su Fiesta Nacional, el día de la República, y apela a la exaltación patriótica para tomarse la revancha frente a una selección española con la que tiene cuentas pendientes. Será también la ocasión de ver una reedición del duelo entre Lamine Yamal y Kylian Mbappé por el estrellato mundial. Prestaremos también especial atención a la última hora del Mundial, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.