EE.UU. deshabilita un nuevo buque en Ormuz mientras bombardea a Irán y Trump avisa: "Más les vale portarse bien"

Fuerzas estadounidenses han impedido este miércoles que un petrolero con bandera de Curazao, que navegaba hacia la isla iraní de Jark en el golfo Pérsico, continuara su camino, después de que la embarcación ignorara varias advertencias y tratara de incumplir las medidas de bloqueo naval impuestas por Washington, ha informado el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

"Un avión estadounidense inmovilizó el buque tras disparar misiles Hellfire contra su chimenea", señala el comunicado. Estados Unidos reanudó el bloqueo naval contra los buques que transitan hacia o desde puertos y zonas costeras iraníes a las 22:00 hora peninsular española de este martes. Durante las primeras 24 horas de la aplicación del bloqueo, el CENTCOM desvió dos buques mercantes que acataban las normas e inmovilizó uno que no las acataba, el de bandera de Curazao.

“U.S. Central Command (CENTCOM) forces have disabled the Curaçao-flagged tanker M/T Belma after the vessel ignored repeated warnings and continued toward Kharg Island, Iran's primary oil export terminal, in violation of the reimposed U.S. naval blockade.



According to CENTCOM, a… pic.twitter.com/M2EQpUPHxE“ — OSINTdefender (@sentdefender) July 15, 2026

El Ejército de Estados Unidos también ha anunciado este miércoles que ha llevado a cabo nuevos ataques contra territorio iraní, la segunda ola de bombardeos de la jornada (sexta desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por finalizada la tregua con Teherán el pasado fin de semana), con vistas a mermar la capacidad militar con la que Teherán "amenaza" la libre navegación por el estrecho de Ormuz.

Precisamente, el inquilino de la Casa Blanca se ha expresado en las últimas horas sobre el conflicto en Irán, rechazando dar un plazo límite a las autoridades iraníes antes de ordenar ataques contra infraestructuras esenciales como centrales eléctricas. "No me gusta fijar plazos, pero ellos ya lo saben más o menos; conocen la historia. Más les vale portarse bien", ha afirmado en declaraciones a la prensa en las que ha asegurado que las autoridades iraníes han solicitado una reunión, un extremo que ya ha dicho en anteriores ocasiones.

"Recibimos una llamada justo cuando venía para acá, y quieren reunirse conmigo (...) Son gente desagradable, pero quieren llegar a un acuerdo", ha señalado Trump poco antes de asistir a una cumbre en Pensilvania.

01.05 min Transcripción completa El control del estrecho de Hormuz centra el cruce de mensajes entre Irán y Estados Unidos. Al intercambio de ataques militares y las acusaciones sobre quién ha roto la paz, se suma la batalla del relato sobre quién controla el paso por el estrecho. Teherán asegura que Ormuz vuelve a estar cerrado y que el control y la seguridad del tránsito deben ser garantizados por los países del Golfo, sin injerencias extranjeras, cuando negocien un mecanismo Pero Donald Trump lo niega. Afirma que el paso está abierto y que Estados Unidos es su guardián. Señala que solo bloquearán las embarcaciones que comercian con Irán y que, por garantizar la seguridad, cobrará un peaje del 20% a todos los buques que pasen por el estrecho, algo que hasta ahora ha impedido hacer a Teherán. Según los últimos datos de navegación, durante el fin de semana el tránsito de embarcaciones ha caído a su nivel más bajo en cinco semanas. El domingo solamente seis buques cruzaron el estrecho. Una nueva reducción del flujo comercial que, junto a los ataques bélicos, se hace notar en los mercados El precio del petróleo vuelve a repuntar para situarse en el entorno de los 80 dólares El conflicto por el Estrecho de Ormuz hunde el tránsito de buques y encarece el crudo

Durante el evento, el mandatario ha anunciado "una inversión de casi 10.000 millones de dólares (más de 8.700 millones de euros)" en industria de defensa, asegurando que "creará más de 4.000 puestos de trabajo" en la zona.

Como contraste, en su cuenta de Truth Social, Trump ha anunciado que Teherán ha liberado a una ciudadana estadounidense que fue detenida "injustamente" en diciembre de 2024 bajo la presidencia "durmiente", critica, de Joe Biden. "Estados Unidos agradece este gesto de buena voluntad de Irán", ha escrito el presidente.

La represalia iraní Teherán, por su parte, ataca cada jornada instalaciones estadounidenses en el golfo Pérsico, una situación que socava aún más los esfuerzos diplomáticos para poner fin de forma definitiva a la guerra que comenzó el 28 de febrero con ataques aéreos israelíes y estadounidenses. Además, este miércoles en la plaza de la Revolución Islámica, el centro de Teherán, se ha podido ver una valla publicitaria que muestra a Trump acostado sobre lo que parece ser un ataúd y que lleva mensajes anti-Trump, incluida la frase "Mataremos a Trump". Valla publicitaria que muestra a Trump acostado sobre lo que parece ser un ataúd, en la plaza de la República Islámica de Teherán AP Photo / Vahid Salemi Los enfrentamientos se reanudaron el 7 de julio tras ataques a buques en el Golfo, atribuidos a Irán. Los ataques perpetrados desde entonces no tienen precedentes desde el alto el fuego de abril, pero Teherán se ha salvado hasta ahora, al igual que las instalaciones de petróleo y gas del Golfo. Cinco continentes Cinco Continentes - ¿Qué queda del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos? Escuchar audio Estos ataques han destrozado el memorando de entendimiento firmado a mediados de junio, que debía poner fin a las hostilidades. "Un memorando de entendimiento solo tiene sentido cuando sus cláusulas son válidas y se implementan; si Irán no va a obtener ningún beneficio de este memorando de entendimiento, no tenemos ninguna razón para cumplirlo", ha asegurado el jefe negociador de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, en un comunicado este miércoles.