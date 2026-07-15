Trump anuncia una inversión de 10.000 millones de dólares en defensa en plena escalada con Irán

Donald Trump ha anunciado este miércoles una inversión de 10.000 millones de dólares en defensa en una jornada en la que el ejército de Estados Unidos ha lanzado una nueva oleada de ataques contra Irán. El republicano ha asegurado que el régimen de Teherán será "derrotado pronto" y que una vez logre la paz el petróleo caerá a los 55 dólares -ahora ronda los 80 el barril de Texas, el de referencia en EE. UU., y los 82 el brent-.

"Pronto derrotaremos a Irán. Serán derrotados muy pronto", ha asegurado Trump, que ha presidido la celebración de un foro de defensa en Pensilvania. El dirigente estadounidense ha señalado además que una vez "se calme" la situación en Oriente Próximo, el petróleo caerá. "Mucha gente pensaba que el petróleo subiría a 350 dólares el barril", ha remarcado, para a renglón seguido añadir: "Subió un poco porque tuve que tomar medidas enérgicas porque no obedecieron lo que debían obedecer".

Trump ha reprochado a sus antecesores no haber actuado contra la República Islámica y ha felicitado al secretario de Estado de Guerra, Pete Hegseth, por el trabajo que está haciendo en Oriente Próximo. "Lo estamos haciendo realmente bien con Irán, la República Islámica de Irán no está feliz ahora. Lo tendríamos que haber hecho hace 47 años. Otros presidentes no hicieron lo correcto, pero tú estás haciendo muy buen trabajo", ha elogiado.

El dirigente republicando ha prometido una inversión de 10.000 millones de dólares en la base industrial de defensa de Pensilvania para fortalecer la seguridad del país y generar nuevos puestos de trabajo. Trump ha señalado que gracias a la partida se podrán crear 4.000 empleos cualificados, con los que Estados Unidos conseguirá más "barcos, submarinos, camiones y armas". Trump además ha hecho un llamamiento a los empresarios de la industria armamentística para impulsar la producción, ya que las guerras en Ucrania e Irán ponen a prueba las reservas de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos ha defendido su gestión, desde la guerra arancelaria a su política en contra de las energías renovables, y ha asegurado que si hace tres años, bajo el Gobierno de Joe Biden, el país "estaba muerto" ahora vuelve a situarse a la vanguardia. "Tenemos la nación más fuerte y más exitosa que nunca hemos tenido", ha zanjado.