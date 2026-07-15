Trump anuncia una inversión de 10.000 millones de dólares en defensa en plena escalada con Irán
- El presidente de EE. UU. asegura que el régimen de Teherán será "derrotado pronto" y que el petróleo bajará a los 55 dólares
- El dirigente republicano reprocha a sus antecesores no haber actuado antes contra la República Islámica
Donald Trump ha anunciado este miércoles una inversión de 10.000 millones de dólares en defensa en una jornada en la que el ejército de Estados Unidos ha lanzado una nueva oleada de ataques contra Irán. El republicano ha asegurado que el régimen de Teherán será "derrotado pronto" y que una vez logre la paz el petróleo caerá a los 55 dólares -ahora ronda los 80 el barril de Texas, el de referencia en EE. UU., y los 82 el brent-.
"Pronto derrotaremos a Irán. Serán derrotados muy pronto", ha asegurado Trump, que ha presidido la celebración de un foro de defensa en Pensilvania. El dirigente estadounidense ha señalado además que una vez "se calme" la situación en Oriente Próximo, el petróleo caerá. "Mucha gente pensaba que el petróleo subiría a 350 dólares el barril", ha remarcado, para a renglón seguido añadir: "Subió un poco porque tuve que tomar medidas enérgicas porque no obedecieron lo que debían obedecer".
Trump ha reprochado a sus antecesores no haber actuado contra la República Islámica y ha felicitado al secretario de Estado de Guerra, Pete Hegseth, por el trabajo que está haciendo en Oriente Próximo. "Lo estamos haciendo realmente bien con Irán, la República Islámica de Irán no está feliz ahora. Lo tendríamos que haber hecho hace 47 años. Otros presidentes no hicieron lo correcto, pero tú estás haciendo muy buen trabajo", ha elogiado.
El dirigente republicando ha prometido una inversión de 10.000 millones de dólares en la base industrial de defensa de Pensilvania para fortalecer la seguridad del país y generar nuevos puestos de trabajo. Trump ha señalado que gracias a la partida se podrán crear 4.000 empleos cualificados, con los que Estados Unidos conseguirá más "barcos, submarinos, camiones y armas". Trump además ha hecho un llamamiento a los empresarios de la industria armamentística para impulsar la producción, ya que las guerras en Ucrania e Irán ponen a prueba las reservas de EE. UU.
El presidente de Estados Unidos ha defendido su gestión, desde la guerra arancelaria a su política en contra de las energías renovables, y ha asegurado que si hace tres años, bajo el Gobierno de Joe Biden, el país "estaba muerto" ahora vuelve a situarse a la vanguardia. "Tenemos la nación más fuerte y más exitosa que nunca hemos tenido", ha zanjado.
Ataques contra Irán
Estados Unidos ha lanzado este miércoles dos oleadas de ataques contra Irán con el objetivo de inutilizar los medios militares que usa la República Islámica para atacar los buques que atraviesan el estrecho de Ormuz. El Comando Central ha informado a través de X de las dos ofensivas, que se han centrado en los sistemas de defensa costera y depósitos y plataformas de lanzamiento de misiles de crucero que Irán tiene en la isla de Gran Tunb, en el golfo Pérsico.
Las hostilidades entre los dos países se han recrudecido en los últimos días. Tras varias jornadas de ataques cruzados, Trump dio por rota la tregua el pasado fin de semana tras acusar a Irán de haber roto el memorando de entendimiento que ambas partes habían firmado para poner fin a los enfrentamientos. No obstante, aunque el dirigente estadounidense ha declarado en más de una ocasión que no quiere volver a negociar con Irán, los contactos entre las dos partes se mantienen.