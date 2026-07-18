Dos militares de EE.UU. muertos y uno desaparecido tras un ataque iraní en Jordania

La escalada bélica entre Irán y Estados Unidos sigue cobrándose víctimas: dos militares estadounidenses han muerto y un tercero se encuentra desaparecido a causa de ataques iraníes en Jordania con misiles balísticos y drones, según ha informado este sábado el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom).

Son las primeras bajas estadounidenses registradas en el conflicto desde que la semana pasada se rompiera el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos. El ataque dejó además cuatro soldados estadounidenses heridos que tuvieron que ser evacuados de emergencia a hospitales jordanos. El Centcom precisó que todos ellos ya se han recuperado y han sido dados de alta. Asimismo, otros miembros del personal que fueron evaluados por lesiones menores durante el incidente han regresado a sus labores ordinarias.

"Por respeto a las familias, el Centcom retendrá cualquier información adicional, incluidas las identidades de los guerreros caídos, hasta 24 horas después de que los familiares más cercanos hayan sido notificados", concluyó el comunicado oficial

Ataques de Irán a Jordania La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado de ataques contra las posiciones de Estados Unidos en la base militar jordana de Muwaffaq Salti, en el centro norte del país, en medio de la reanudación de las hostilidades con Washington que están a punto de hacer descarrilar el acuerdo preliminar de negociaciones firmado por ambos países el pasado 17 de junio. Los proyectiles iraníes han alcanzado hangares con aviones de combate norteamericanos y una "gran plataforma de estacionamiento". 02.03 min Transcripción completa que ahora podría resolverse Estados Unidos e Irán, como les venimos contando, han firmado un acuerdo que tiene 14 puntos con el que para los ataques y pasan a abrir precisamente ese estrecho, el estrecho de Hormuz. Trump lo ha suscrito en Versalles, el presidente de Irán lo ha hecho de forma telemática. Ahora disponen de 60 días para negociar un acuerdo definitivo. Trump firma el pacto con Irán en Versalles y en Teherán el texto queda sellado por el presidente iraní. Lo he firmado, dice Trump a los periodistas en su salida del G7. El memorado de entendimiento establece un marco para seguir negociando en los próximos 60 días. El texto marca el fin de los combates, también en el frente de Líbano, la apertura de Hormuz y la creación de un fondo de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción de Irán Necesitan inversión, ha justificado Trump en la rueda de prensa, porque hemos causado daños valorados en un trillón y medio o quizás dos trillones de dólares. Y si no lo respetan, ha amenazado, probablemente volveremos a bombardearles hasta que lo respeten. Es increíble lo que pueden hacer las bombas, ha concluido. Pero la gran novedad es el fin de todas las sanciones para Irán sometido a estas medidas punitivas desde 1979. El calendario y los sectores no están concretados, pero los fondos iraníes también serán desbloqueados. Un gran alivio para la economía iraní después de décadas sumida en una profunda crisis. Nosotros vemos claramente la bandera de la Victoria, ha declarado el negociador iraní con el texto en la mano. Porque Teherán considera que este acuerdo es un claro triunfo para Irán, que ha mantenido en pie su gobierno, todavía incluso más poderosos sobre su población y va a recibir un importante flujo de fondos e inversiones también porque el texto es muy ambiguo en los límites del enriquecimiento de uranio sin embargo el presidente de Estados Unidos sale de esta guerra más debilitado, con un desgaste en munición y armamento y los consumidores americanos pagando un precio más alto por su combustible EE.UU. e Irán firman su memorando de entendimiento a distancia Horas antes Irán había asegurado que un ataque previo había alcanzado los depósitos de combustible estadounidenses en la base; una instalación que Teheran considera como estratégica por su ubicación, sus infraestructuras militares y su papel en las operaciones estadounidenses en Asia Occidental. En respuesta, el ejército jordano ha informado del derribo de cuatro aviones no tripulados de Irán sin hacer mención a daño alguno en la base aérea, según la la agencia oficial de noticias Petra en una nota de las Fuerzas Armadas Jordanas.

Mensaje de Mojtaba Jamenei: la firma de Trump no tiene valor Por su parte, el líder supremo iraní amenazó con infligirles "lecciones inolvidables", tras más de diez días de bombardeos sobre su país, al que respondió atacando a aliados de Washington en Oriente Medio. "Ahora que el enemigo estadounidense busca incitar a la guerra (...), debe saber que la querida nación iraní y el frente de la resistencia tienen lecciones inolvidables que ofrecerle", afirmó el ayatolá Mojtaba Jamenei en un mensaje escrito difundido el sábado por la televisión estatal. "La violación reiterada" del protocolo de acuerdo firmado entre ambos países el 17 de junio para poner fin a los enfrentamientos "ha demostrado una vez más a todos que la firma del presidente estadounidense [Donald Trump] no tiene ningún valor", añadió. El líder supremo iraní afirma que los incumplimientos de EE.UU. demuestran que la firma de Trump "no vale nada"

Ataques a países del golfo Pérsico Más temprano, el sábado, Teherán atacó infraestructuras civiles en Kuwait por segundo día consecutivo, mientras que su ejército había dirigido principalmente sus ataques contra bases estadounidenses situadas en los países vecinos del Golfo desde el comienzo de esta nueva escalada de violencia. Según las autoridades kuwaitíes, los ataques dañaron gravemente una instalación petrolera "vital" y obligaron a detener varias unidades de producción en una central eléctrica y planta desalinizadora. Una instalación similar ya había sido alcanzada el día anterior. Mientras la temperatura alcanzaba los 47 °C el sábado en Kuwait, las autoridades condenaron los ataques contra estas "infraestructuras esenciales", que ponen "en peligro la vida y la seguridad de los civiles". Por su parte, el Consejo de Cooperación del Golfo, que agrupa a las monarquías petroleras de la región, denunció "crímenes de guerra". "El temor a sufrir cortes de electricidad es evidente, teniendo en cuenta los llamamientos generales a reducir el consumo y apagar los aparatos no esenciales", declaró a AFP Ali Mahmoud, un egipcio de 46 años que trabaja para un proveedor eléctrico kuwaití y que habla de la "preocupación" de la población por "ver que la guerra se extienda".

"Crímenes de guerra" En Irán, las autoridades locales de Hormozgán, provincia situada junto al estrecho de Ormuz y atacada varias veces en los últimos días, afirmaron que los ataques estadounidenses habían "destruido por completo" una estación de bombeo de agua marina y un transformador eléctrico de una planta desalinizadora. Por su parte, el ejército estadounidense indicó haber atacado durante la noche en Irán "centros de vigilancia, infraestructuras logísticas militares, depósitos subterráneos de armas y medios marítimos", sin mencionar objetivos civiles. El día anterior, la ONU había calificado de "inaceptables" los ataques contra infraestructuras civiles. Irán acusó especialmente a Estados Unidos de bombardear su red eléctrica, puentes e infraestructuras de telecomunicaciones, cometiendo así "crímenes de guerra". Según un balance difundido el sábado por el Ministerio de Salud iraní, los ataques estadounidenses han causado 50 muertos y más de 500 heridos desde el 27 de junio. Los ataques se han multiplicado en la región desde la reanudación de las hostilidades el 7 de julio, alcanzando un nivel sin precedentes desde el alto el fuego acordado en abril para poner fin a la guerra desencadenada por la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán a finales de febrero. Paralelamente, se suceden los incidentes marítimos en el estrecho de Ormuz. Su reapertura por parte de Irán fue el principal logro del protocolo de acuerdo que debía conducir a la paz, pero el tráfico marítimo vuelve a estar prácticamente paralizado.