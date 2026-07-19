EE.UU. ataca a las fuerzas iraníes que mataron a dos de sus soldados en Jordania
- El Centcom anuncia la finalización de la octava ronda consecutiva de ataques
- Teherán responde con bombardeos en Kuwait y Baréin
Estados Unidos ha completado una nueva oleada de ataques contra Irán, por octavo día consecutivo, y ha alcanzado a las fuerzas iraníes responsables de la muerte de dos de sus soldados.
El Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (Centcom) ha anunciado haber completado la nueva oleada de ataques iniciada el sábado. Entre sus objetivos, instalaciones de vigilancia costera y sistemas de defensa aérea, capacidades marítimas y lugares de almacenamiento de misiles y drones, además de las unidades del Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica (CGRI) que el viernes mataron a dos soldados de EE.UU. con un ataque a una base en Jordania.
"Estas acciones tienen como objetivo mermar aún más la capacidad de Irán para amenazar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y castigar con rapidez a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que lanzaron ataques contra militares estadounidenses en Jordania la noche pasada", ha informado el Centcom en un comunicado, que recoge Efe.
Irán responde
Irán ya ha respondido a esta octava ronda de ataques. El Ejército de Kuwait ha informado de un bombardeo con misiles y drones que ha alcanzado una central eléctrica y una instalación petrolífera.
También han sonado las alertas antiaéreas en Baréin, sede de la Quinta Flota de EE.UU.
Según datos difundidos este sábado por el Ministerio de Salud iraní, al menos 50 personas murieron y más de 500 resultaron heridas en Irán en los ataques de Estados Unidos contra el país en las últimas tres semanas.
EE.UU. e Israel iniciaron la guerra contra Irán el 28 de febrero. Teherán ha respondido con ataques a los aliados de EE.UU. en la región. Desde entonces, miles de personas han muerto, la mayoría de ellas en Irán. Washington y Teherán pactaron el 17 de junio un alto el fuego de 60 días, que ha saltado por los aires por las discrepancias sobre el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.