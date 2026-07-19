EE.UU. ataca a las fuerzas iraníes que mataron a dos de sus soldados en Jordania

Estados Unidos ha completado una nueva oleada de ataques contra Irán, por octavo día consecutivo, y ha alcanzado a las fuerzas iraníes responsables de la muerte de dos de sus soldados.

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (Centcom) ha anunciado haber completado la nueva oleada de ataques iniciada el sábado. Entre sus objetivos, instalaciones de vigilancia costera y sistemas de defensa aérea, capacidades marítimas y lugares de almacenamiento de misiles y drones, además de las unidades del Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica (CGRI) que el viernes mataron a dos soldados de EE.UU. con un ataque a una base en Jordania.

"Estas acciones tienen como objetivo mermar aún más la capacidad de Irán para amenazar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y castigar con rapidez a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que lanzaron ataques contra militares estadounidenses en Jordania la noche pasada", ha informado el Centcom en un comunicado, que recoge Efe.