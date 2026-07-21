Israel mata a una familia entera en Gaza y la ONU denuncia que ha "intensificado" sus ataques en la Franja

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha denunciado que Israel ha "intensificado" sus ataques en la Franja de Gaza en los últimos días, y ha pedido que el sufrimiento de los palestinos no se olvide.

Este mismo martes, un bombardeo aéreo ha matado a una familia entera en la ciudad de Gaza: un padre, una madre y sus cuatro hijos. El pasado viernes, Israel mató a 12 personas en distintos puntos del territorio palestino.

Israel ha matado a más de 1.100 palestinos desde octubre de 2025, cuando acordó una supuesta tregua como parte del plan de paz de EE.UU. Estas víctimas se suman a los más de 70.000 palestinos asesinados desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás atacó el sur de Israel, mató a 1.200 personas y secuestró a otras 250.

Al mismo tiempo, Israel construye una barrera de arena a lo ancho de la Franja en el sur del enclave, que consolida su ocupación y control.

La ONU pide que no se ignore el sufrimiento de Gaza "El Ejército israaelí ha intensificado sus ataques en Gaza en los últimos días (...) Estos ataques han alcanzado edificios residenciales, al menos una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas internas y otras zonas densamente pobladas", ha declarado el portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Zamin al-Jitan. Sólo entre el 13 y el 20 de julio, al menos 57 palestinos han sido asesinados, incluidos seis niños y ocho mujeres, según cifras de la ONU. "La muerte de civiles en estos ataques suscita preocupación por la persistencia de violaciones del derecho internacional humanitario, crímenes de guerra y otros posibles crímenes atroces en Gaza", ha advertido el portavoz de la Oficina, según informa Efe. Los gazatíes siguen sin tener un lugar seguro donde protegerse y la población sobrevive atrapada en un área cada vez más pequeña. Casi dos millones de personas ocupan una estrecha franja de tierra junto al mar y se alojan en tiendas de campaña o entre las ruinas de edificios destruidos. Además, la ONU denuncia que Israel "desplaza" constantemente hacia el oeste la llamada 'línea amarilla', la zona que delimita, con bloques de hormigón pintados de ese color, la zona de exclusión militar. "El Ejército israelí parece abrir fuego de forma rutinaria contra palestinos por el mero hecho de encontrarse cerca de esa línea", ha señalado Al-Jitan. "Las violaciones, el sufrimiento y la miseria que continúan imponiéndose a los palestinos en Gaza no pueden ser ignorados", ha añadido Al-Jitan. La Corte Internacional de Justicia investiga una denuncia contra Israel por "genocidio" en Gaza, mientras que la Corte Penal Internacional ha emitido una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra. Hamás nombra a Jalil al Haya, negociador con Israel, nuevo líder del grupo

Israel mata a toda una familia Este mismo martes, Israel ha matado a toda una familia en la ciudad de Gaza. Se trata del matrimonio Al-Masri, formado por Firas y su esposa Salsabil, y sus cuatro hijos. Fuentes médicas han explicado que la vivienda familiar en el barrio de Sabra fue alcanzada en un ataque aéreo. Las Fuerzas Armadas israelíes han confirmado el ataque y han asegurado que su objetivo era un militante de Hamás. El padre de Firas al-Masri, Abu Yusuf al-Masri, ha relatado a Reuters que la explosión se ha producido mientras la familia dormía. "No hemos podido salvar a nuestros nietos e hijos de las llamas y la devastación. Cinco o seis personas han sido martirizadas, la mayoría mujeres y niños, sin piedad y sin aviso previo". "No hay calma relativa ni hay un lugar seguro, en absoluto", se ha lamentado Abu Yusuf al-Masri. Otras dos personas han muerto este martes en un ataque contra un vehículo en el centro de la Franja.