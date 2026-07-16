Israel mata a otras tres personas en Gaza y asegura que no va a retirar sus tropas de la Franja, Líbano y Siria

Israel continúa con la masacre de palestinos en la Franja de Gaza pese al alto el fuego supuestamente en vigor desde octubre de 2025 como parte del plan de paz del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Este jueves, el Ejército israelí ha matado a tres personas en la ciudad de Gaza (norte de la Franja), según informan fuentes médicas citadas por Efe. Desde el inicio del supuesto alto el fuego, Israel ha matado ya a 1.126 personas, que se suman a las más de 70.000 asesinadas tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Por otra parte, el Gobierno israelí ha comunicado al de Estados Unidos que no piensa retirarse de las zonas que ha ocupado en Siria, Líbano y Gaza.

Israel mata a tres personas y avanza la "línea amarilla" Una fuente del hospital Al-Shifa ha identificado a dos de los fallecidos como Mohamad Ahed al Rifi y Soheil Salah al Hudeibi. Un dron israelí les ha bombardeado cerca de un cruce en el barrio de Al-Tuffah. Otro cadáver y tres personas han heridas han sido trasladados al hospital Mamadan. El fallecido ha muerto de un disparo en la cabeza en el barrio de Zeitún. Según un testigo, vehículos militares israelíes se han internado por la calle Salah al-Din hasta la parte norte del barrio. La incursión ha ido acompañada de un bombardeo artillero y los soldados han obligado a la población a desplazarse. Posteriormente, siempre según el testigo, los soldados han avanzado los bloques de hormigón que delimitan la llamada "línea amarilla", la zona de Gaza que Israel ha declarado como zona de seguridad y en la que los palestinos no pueden entrar sin ser atacados. Los soldados han movido la "línea amarilla" desde la mezquita de Al-Ridha hasta la fábrica Al-Satar, por lo que de hecho amplían la zona bajo su control en Gaza. Las autoridades palestinas y organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado en numerosas ocasiones que esta es una práctica habitual de las fuerzas israelíes. Con la delimitación de la "zona amarilla", Israel controla cerca del 70 % de la Franja, mientras que dos millones de palestinos sobreviven hacinados en la parte restante, cercana al mar.