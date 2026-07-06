Hamás anuncia la disolución de su gobierno en Gaza en un gesto para desbloquear la segunda fase del plan de paz

La milicia islamista Hamás ha anunciado este lunes la disolución del Comité de Seguimiento de la Labor Gubernamental, el órgano que ha ejercido como gobierno de facto en la Franja de Gaza durante casi dos décadas, en un movimiento con el que pretende facilitar la entrada del Comité para la Administración de Gaza, el organismo tecnócrata diseñado para asumir la gestión civil del enclave en la posguerra.

Así lo habían confirmado previamente a RTVE fuentes palestinas conocedoras del proceso tras las primeras informaciones publicadas por el diario saudí Asharq Al-Awsat ("Oriente Medio" en árabe), que citó a varios dirigentes del movimiento islamista.

Según esas fuentes, el anuncio busca demostrar ante los mediadores la disposición de Hamás a abandonar la administración del enclave y allanar el camino para la entrada del comité tecnócrata, creado hace seis meses como parte de la segunda fase del plan de paz impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, pero que todavía no ha podido comenzar a ejercer sus funciones por la falta de consenso entre Israel y los impulsores del acuerdo.

Otras fuentes palestinas implicadas en las negociaciones señalaron que el desmantelamiento del Comité de Seguimiento persigue "crear un ambiente que permita la transición a la siguiente fase del acuerdo".

Nuevas negociaciones en Egipto La fuente consultada por EFE indicó que durante los próximos dos días se celebrarán nuevas reuniones en El Cairo entre Hamás, otras facciones palestinas y mediadores egipcios con el objetivo de "cerrar brechas" sobre la aplicación de la segunda fase del acuerdo. Entre los principales escollos continúan figurando el futuro del arsenal de Hamás, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y la entrada efectiva del comité tecnócrata en Gaza. Según diversas fuentes palestinas, uno de los avances en discusión afecta precisamente al lenguaje sobre el desarme del movimiento islamista. Los últimos borradores sustituyen la expresión "entregar las armas" por "deponer las armas", una fórmula que permitiría a Hamás transferir su arsenal a una futura autoridad palestina consensuada, en lugar de hacerlo directamente a Israel, evitando así la imagen de una rendición.

Un plan estancado desde enero El Comité para la Administración de Gaza fue constituido hace seis meses y está integrado por 15 personalidades palestinas independientes, encabezadas por Ali Shaaz. Su misión es administrar de forma provisional la Franja y dirigir su reconstrucción bajo la supervisión de la denominada Junta de Paz, prevista en el plan internacional promovido por Washington. Estados Unidos declaró formalmente en enero la entrada en vigor de la segunda fase de ese plan, que contempla la creación del gobierno tecnócrata, el despliegue de un mecanismo internacional de supervisión y la reconstrucción del enclave. Sin embargo, su aplicación permanece prácticamente paralizada. Hamás insiste en que no aceptará desarmarse mientras el Ejército israelí continúe desplegado en Gaza, mientras que Israel mantiene su rechazo a permitir la entrada del comité tecnócrata antes de que queden resueltas las cuestiones relativas a la seguridad y al futuro del movimiento islamista.