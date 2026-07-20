Hamás nombra a Jalil al Haya, negociador con Israel, nuevo líder del grupo

El grupo islamista Hamás ha designado a Jalil al Haya, hasta ahora líder del movimiento dentro de Gaza, como nuevo jefe de su buró político, puesto que llevaba vacante un año y medio, desde la muerte del Yahya Sinwar en un enfrentamiento con las tropas israelíes en el sur de la Franja en octubre de 2024.

Al Haya era el principal negociador del grupo en las conversaciones con Israel, mediadas por Egipto, Catar y EE.UU., para lograr un acuerdo de paz que se firmó en octubre de 2025.

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