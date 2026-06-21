Fuego israelí mata a nueve personas en Gaza, incluido un niño y un periodista de Al Jazeera

Nuevo día de duelo en la Franja de Gaza tras varios ataques aéreos israelís y un tiroteo que en total han causado la muerte de al menos nueve palestinos en varias localidades, según ha denunciado personal sanitario palestino.

Dos mujeres y un niño en un edificio de apartamentos de la ciudad de Gaza que fue bombardeado; una mujer tiroteada en la localidad de Beit Lahiya, al norte de la Franja; otro ataque aéreo que mató al menos a una persona e hirió a otras ocho en Jan Yunis, al sur del enclave; mientras que horas más tarde, el sábado, de nuevo otro ataque aéreo israelí mató a tres personas, según los médicos, entre ellas Ahmed Wishah, un periodista que trabajaba para Al Jazeera, en el campo de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza. Al Jazeera dijo que Wishah, camarógrafo, fue asesinado en lo que la cadena calificó como un “crimen atroz”, aproximadamente dos meses después de que su hermano, Mohammed Wishah, también periodista de Al Jazeera, fuera asesinado por el ejército israelí.

Casi 300 periodistas palestinos asesinados desde octubre de 2023 El Sindicato de Periodistas Palestinos condenó el asesinato de Wishah el sábado y pidió que los líderes israelíes rindan cuentas por estos ataques, que han matado a casi 300 periodistas palestinos desde que comenzó la guerra en octubre de 2023. Israel ha afirmado con frecuencia, sin presentar pruebas, que los periodistas a los que ha atacado en Gaza estaban vinculados a militantes, incluido Hamás. El ejército israelí dijo en un comunicado que había matado a un militante de Hamás que representaba una amenaza y que trabajaba como fotoperiodista para Al Jazeera. No proporcionó pruebas. Afirmó que Wishah actuaba como “francotirador” y que fue abatido junto con otros dos militantes de Hamás. También había acusado al hermano que mató en abril de ser un alto operativo armado de Hamás. Hamás y Al Jazeera negaron que Wishah tuviera alguna afiliación con el grupo. “La Red Mediática Al Jazeera condena el asesinato deliberado de su camarógrafo del canal Al Jazeera Mubasher, Ahmed Wishah, por parte de las fuerzas de ocupación israelíes hoy, sábado 20 de junio, en un bombardeo israelí que apuntó a una casa en el campo de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza”, dijo Al Jazeera en un comunicado. El último asesinato elevó a 12 el número de periodistas de Al Jazeera muertos por Israel en Gaza desde octubre de 2023, según la cadena. Un alto el fuego alcanzado en octubre detuvo los combates principales entre Hamás e Israel, pero no ha puesto fin a los ataques israelíes. Residentes inspeccionan los escombros del apartamento de la familia palestina Safadi en la ciudad de Gaza, el sábado 20 de junio de 2026, tras un ataque aéreo israelí nocturno. Abdel Kareem Hana Abdel Kareem Hana