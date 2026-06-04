Al menos ocho muertos en ataques israelíes sobre Gaza

Al menos ocho personas han muerto en la madrugada del jueves en bombardeos israelíes sobre Ciudad de Gaza, según ha informado a la AFP un portavoz de la defensa civil del territorio palestino.

Cinco personas han muerto en ataques contra viviendas en el noroeste de la ciudad y otras dos personas en el suroeste. Otro gazatí ha muerto en un bombardeo contra una casa en el campo de refugiados de Al-Shati, al oeste de la capital, ha indicado el portavoz, Mahmoud Bassal.

Estos ataques también han causado al menos 15 heridos. A pesar del alto el fuego vigente desde octubre de 2025, la Franja de Gaza sigue siendo escenario de violencia, con ataques israelíes casi a diario.