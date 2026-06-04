Al menos ocho muertos en ataques israelíes sobre Gaza
- Pese al alto el fuego, el Ejército israelí realiza ataques casi a diario en la Franja
- Más de 900 personas han perdido la vida desde la entrada en vigor de la tregua
Al menos ocho personas han muerto en la madrugada del jueves en bombardeos israelíes sobre Ciudad de Gaza, según ha informado a la AFP un portavoz de la defensa civil del territorio palestino.
Cinco personas han muerto en ataques contra viviendas en el noroeste de la ciudad y otras dos personas en el suroeste. Otro gazatí ha muerto en un bombardeo contra una casa en el campo de refugiados de Al-Shati, al oeste de la capital, ha indicado el portavoz, Mahmoud Bassal.
Estos ataques también han causado al menos 15 heridos. A pesar del alto el fuego vigente desde octubre de 2025, la Franja de Gaza sigue siendo escenario de violencia, con ataques israelíes casi a diario.
La segunda fase de la paz está estancada
Según el Ministerio de Salud del territorio, bajo la autoridad del movimiento islamista palestino Hamás, más de 900 personas han perdido la vida desde la entrada en vigor de esta tregua, alcanzada tras dos años de guerra desencadenada el 7 de octubre de 2023 por el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel.
En la primera fase de la tregua se produjo la liberación de los últimos rehenes israelíes secuestrados en Gaza por Hamás, a cambio de palestinos detenidos por Israel. Sin embargo, el paso a la segunda fase, que debería traducirse en el desarme de Hamás y una retirada progresiva del Ejército israelí, parece estar completamente estancado.
El jueves pasado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que había ordenado al Ejército tomar el control del 70% de la Franja de Gaza, frente al 60% que controla actualmente.
A finales de mayo, el recién nombrado jefe del brazo armado de Hamás, Mohammed Odeh, murió en un ataque israelí, 11 días después del asesinato de su predecesor.