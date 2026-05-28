Estados Unidos restablece las sanciones impuestas a Francesca Albanese, relatora de la ONU sobre Palestina
- Un tribunal de apelación dice que pueden aplicarse mientras la justicia, que las suspendió cautelarmente, no se pronuncie
- La también abogada italiana tenía un bloqueo financiero total desde 2025 y no podría entrar en el país
Estados Unidos ha restablecido las sanciones impuestas a Francesca Albanese, relatora de la ONU sobre territorios palestinos que ha criticado duramente a Israel, tan solo unos días después de que fueran levantadas ante la suspensión cautelar de un juez.
En una nota publicada este miércoles, el Ministerio de Finanzas estadounidense indica que la también abogada italiana vuelve a figurar en una lista negra internacional, lo que le impide utilizar tarjetas de crédito, realizar numerosas operaciones bancarias y entrar en Estados Unidos, donde tiene su residencia.
Este giro se produce tras una orden dictada el viernes por un tribunal de apelación estadounidense, que aseguraba que estas sanciones podían seguir aplicándose mientras la justicia no se pronunciara en firme sobre su legalidad. Había sido retirada de dicha lista el 20 de mayo.
Las medidas se aplicaban desde verano de 2025
El marido de Francesca Albanese, Massimiliano Cali, denunció ante los tribunales —en nombre de su hijo, ciudadano estadounidense— estas medidas coercitivas impuestas el verano de 2025 por Washington.
Albanese no ha dejado de criticar el trato que Israel dispensa a los palestinos en su calidad de relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, le había reprochado además haber recomendado a la Corte Penal Internacional (CPI) que dictara órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. La relatora niega las acusaciones de antisemitismo, que también han sido formuladas por Israel.