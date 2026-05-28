Estados Unidos restablece las sanciones impuestas a Francesca Albanese, relatora de la ONU sobre Palestina

Estados Unidos ha restablecido las sanciones impuestas a Francesca Albanese, relatora de la ONU sobre territorios palestinos que ha criticado duramente a Israel, tan solo unos días después de que fueran levantadas ante la suspensión cautelar de un juez.

En una nota publicada este miércoles, el Ministerio de Finanzas estadounidense indica que la también abogada italiana vuelve a figurar en una lista negra internacional, lo que le impide utilizar tarjetas de crédito, realizar numerosas operaciones bancarias y entrar en Estados Unidos, donde tiene su residencia.

Este giro se produce tras una orden dictada el viernes por un tribunal de apelación estadounidense, que aseguraba que estas sanciones podían seguir aplicándose mientras la justicia no se pronunciara en firme sobre su legalidad. Había sido retirada de dicha lista el 20 de mayo.