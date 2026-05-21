EE.UU. retira las sanciones de Trump contra Francesca Albanese, relatora de la ONU sobre Palestina

Estados Unidos ha levantado este miércoles las sanciones impuestas a Francesca Albanese, relatora de la ONU especializada en los territorios palestinos que había criticado duramente a Israel, según ha expresado una nota el Ministerio de Hacienda del país, tras una resolución judicial del pasado 14 de mayo.

Las sanciones, impuestas en 2025 por la Administración de Donald Trump, prohibían a Albanese entrar en Estados Unidos y le imponía un bloqueo financiero total por lo que no podía utilizar tarjetas de crédito o realizar operaciones bancarias. Una situación que, según la sentencia de un tribunal federal de Washington, podría chocar con la libertad de expresión, razón por la que decidió suspenderlas cautelarmente la semana pasada.

"Proteger la libertad de expresión es 'siempre' de interés público", había escrito el juez federal Richard Leon en el dictamen en el que también se recogía que, mientras durara la suspensión, quedarían paralizados los efectos principales de las sanciones hasta que el tribunal resolviera el fondo del caso.