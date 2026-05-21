EE.UU. retira las sanciones de Trump contra Francesca Albanese, relatora de la ONU sobre Palestina
- Un tribunal las había suspendido hace una semana al considerar que podrían restringir la libertad de expresión
- La relatora tenía un bloqueo financiero total desde 2025 y no podría entrar en el país
Estados Unidos ha levantado este miércoles las sanciones impuestas a Francesca Albanese, relatora de la ONU especializada en los territorios palestinos que había criticado duramente a Israel, según ha expresado una nota el Ministerio de Hacienda del país, tras una resolución judicial del pasado 14 de mayo.
Las sanciones, impuestas en 2025 por la Administración de Donald Trump, prohibían a Albanese entrar en Estados Unidos y le imponía un bloqueo financiero total por lo que no podía utilizar tarjetas de crédito o realizar operaciones bancarias. Una situación que, según la sentencia de un tribunal federal de Washington, podría chocar con la libertad de expresión, razón por la que decidió suspenderlas cautelarmente la semana pasada.
"Proteger la libertad de expresión es 'siempre' de interés público", había escrito el juez federal Richard Leon en el dictamen en el que también se recogía que, mientras durara la suspensión, quedarían paralizados los efectos principales de las sanciones hasta que el tribunal resolviera el fondo del caso.
La relatora acusó a Israel de cometer crímenes de guerra
El 27 de febrero pasado, el esposo de la también abogada italiana, Massimiliano Cali, y su hija, ciudadana estadounidense, presentaron la denuncia alegando que debido a las medidas impuestas por el Gobierno de Trump, la experta fue afectada económicamente y quedó sin acceso a su hogar en Washington. El recurso judicial argumenta que el Gobierno de Trump violó los derechos a la libertad de expresión y el debido proceso consagrados en la Primera, Cuarta y Quinta enmiendas.
A principios de 2026, el Departamento de Estado de EE.UU. reiteró en un comunicado que las sanciones contra Albanese "son legales y apropiadas" y sostuvo sus denuncias de que la relatora "ha apoyado abiertamente el antisemitismo y el terrorismo, y ha recurrido al 'lawfare' (guerra jurídica)" contra EE.UU. y sus intereses.
El secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, anunció en julio de 2025 que su país sancionaba a Albanese, quien ha acusado duramente a Israel de cometer crímenes de guerra, incluyendo un genocidio, en la Franja de Gaza. "La campaña política y económica de Albanese contra Estados Unidos e Israel ya no será tolerada. Siempre apoyaremos a nuestros socios en su derecho a la legítima defensa", dijo entonces Rubio.