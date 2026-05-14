Un tribunal de EE.UU. suspende las sanciones de Trump contra Francesca Albanese, relatora de la ONU sobre Palestina

Un tribunal federal de Washington ha suspendido cautelarmente las sanciones impuestas en 2025 por la Administración de Donald Trump contra la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, al considerar que pueden constituir una restricción inconstitucional a la libertad de expresión.

Albanese, que tenía prohibido entrar en Estados Unidos y un bloqueo financiero total en su contra, ha anunciado en su cuenta de X la decisión del juez federal de Washington, Richard León, en virtud de la demanda interpuesta por sus familiares y destacó que la resolución indica que "la libertad de expresión siempre es del interés público".

De acuerdo con la resolución, consultada por EFE, la suspensión, que es de carácter temporal, está basada en que las sanciones podrían vulnerar la Primera Enmienda al estar dirigidas contra el contenido del discurso de Albanese, lo que exige el más alto nivel de escrutinio. La medida implica que, mientras dure la suspensión, quedan paralizados los efectos principales de las sanciones hasta que el tribunal resuelva el fondo del caso.

La Administración Trump dijo que Albanese apoyaba el terrorismo El 27 de febrero pasado, el esposo de la abogada italiana, Massimiliano Cali, y su hija, ciudadana estadounidense, presentaron la denuncia alegando que debido a las medidas impuestas por el Gobierno de Trump, la experta fue afectada económicamente y quedó sin acceso a su hogar en Washington. El recurso judicial argumenta que el Gobierno de Trump violó los derechos a la libertad de expresión y el debido proceso consagrados en la Primera, Cuarta y Quinta enmiendas. El texto de la denuncia insiste en que las sanciones son una "herramienta poderosa" contra las "actividades de terroristas, criminales y regímenes autoritarios", pero advierte de que "se abusa de ellas cuando buscan silenciar puntos de vista desfavorecidos y violar los derechos constitucionales de personas que no son del agrado del Gobierno”. A principios de 2026, el Departamento de Estado de EE.UU. reiteró en un comunicado que las sanciones contra Albanese "son legales y apropiadas" y sostuvo sus denuncias de que la relatora "ha apoyado abiertamente el antisemitismo y el terrorismo, y ha recurrido al 'lawfare' (guerra jurídica)" contra EE.UU. y sus intereses. Francesca Albanese, relatora de la ONU: "Vivir bajo las sanciones de EE.UU. significa muerte civil" Víctor García Guerrero