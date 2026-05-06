España pide a Bruselas que las sanciones contra Albanese y los jueces de la CPI no tengan efecto en la UE
- En una carta a Von der Leyen, España ha solicitado la activación inmediata del Estatuto de Bloqueo
- El presidente advierte de un "precedente muy preocupante" para el funcionamiento de instituciones esenciales
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a la Comisión Europea, en una carta dirigida a su presidenta, Ursula von der Leyen, que proteja a Francesca Albanese, Relatora Especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados y a los jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional, de las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos desde febrero de 2025
Sánchez ha alertado en la misiva, según un comunicado del Ejecutivo, de que dichas sanciones "suponen un precedente muy preocupante que compromete el funcionamiento independiente de instituciones esenciales para la justicia internacional".
Activación del Estatuto de Bloqueo
Las medidas autorizadas por el presidente de EE.UU., Donald Trump, recuerda el Ejecutivo, incluyen la cancelación de cuentas y servicios bancarios, restricciones para viajar, y obstáculos para impedir que investiguen y persigan la violación de derechos humanos.
Desde febrero de 2025 Estados Unidos ha sancionado en sucesivas rondas a once jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional, y el pasado julio empezó a aplicar estas medidas contra Francesca Albanese.
Para hacer frente a esta situación, España ha solicitado la activación inmediata del Estatuto de Bloqueo, el principal instrumento de la Unión Europea para neutralizar los efectos de sanciones extranjeras en territorio europeo.