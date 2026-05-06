España pide a Bruselas que las sanciones contra Albanese y los jueces de la CPI no tengan efecto en la UE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a la Comisión Europea, en una carta dirigida a su presidenta, Ursula von der Leyen, que proteja a Francesca Albanese, Relatora Especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados y a los jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional, de las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos desde febrero de 2025

Sánchez ha alertado en la misiva, según un comunicado del Ejecutivo, de que dichas sanciones "suponen un precedente muy preocupante que compromete el funcionamiento independiente de instituciones esenciales para la justicia internacional".