Muere la periodista Soledad Gallego-Díaz, exdirectora de 'El País', a los 75 años

La periodista Soledad Gallego-Díaz, exdirectora de El País, ha fallecido este martes a los 75 años.

Periodista durante 50 años, fue miembro del equipo fundacional de El País en cuya redacción ocupó varios puestos antes de ser la primera mujer en dirigirlo, además de ejercer como corresponsal en varias capitales, enviada especial y cronista política, según recuerda el medio.

Era hija de un matemático represaliado por el franquismo y de una cubana emigrada a España. A principios de los años 70 estudió en la Escuela Oficial de Periodismo y en 1977 publicó su primera exclusiva en Cuadernos para el Diálogo con la difusión del borrador de la Constitución.

Gallego-Diaz recibió en 2020 el Premio de Periodismo Ciudad de Málaga a la trayectoria profesional.

Uno de los políticos que ha lamentado la muerte de la profesional ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Tristes. Despedimos a Sol Gallego-Díaz, una de las grandes periodistas de nuestro país. Referente de rigor, independencia y compromiso con la verdad, ayudó a construir una prensa libre y exigente, imprescindible para nuestra democracia", ha escrito en redes sociales.