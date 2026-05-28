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Netanyahu dice haber ordenado al Ejército israelí ocupar hasta el 70% de Gaza

  • En estos momentos, controlan en el 60% de la Franja "más o menos"
El primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante una reunión de seguridad con el ministro de Defensa Yirael Katz y el jefe del Ejército Eyal Zamir, en Tel Aviv.
El primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante una reunión de seguridad con el ministro de Defensa y el jefe del Ejército, en Tel Aviv.
RTVE.es / AGENCIAS

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha asegurado este jueves haber ordenado al Ejército ocupar el 70% del territorio de Gaza, después de que la presencia de tropas israelíes pasaran de controlar de en torno al 52% al 60% de la Franja en los últimos meses.

"Ahora estamos en el 60% de la Franja de Gaza, más o menos. Estábamos en el 50%, ahora hemos avanzado al 60%", ha dicho en un coloquio en Cisjordania ocupada para, tras ser interpelado por el público a ocupar la totalidad de la Franja, responder: "Esperen, vayamos en orden. Primero el 70%".

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