Netanyahu dice haber ordenado al Ejército israelí ocupar hasta el 70% de Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha asegurado este jueves haber ordenado al Ejército ocupar el 70% del territorio de Gaza, después de que la presencia de tropas israelíes pasaran de controlar de en torno al 52% al 60% de la Franja en los últimos meses.

"Ahora estamos en el 60% de la Franja de Gaza, más o menos. Estábamos en el 50%, ahora hemos avanzado al 60%", ha dicho en un coloquio en Cisjordania ocupada para, tras ser interpelado por el público a ocupar la totalidad de la Franja, responder: "Esperen, vayamos en orden. Primero el 70%".