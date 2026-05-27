El gobierno de Netanyahu retoma su plan de "emigración" de Gaza bajo acusaciones de "limpieza étnica"

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha reafirmado este miércoles la intención del Gobierno de impulsar la salida de población palestina de Gaza, al asegurar que Israel implementará el denominado plan de “emigración voluntaria” desde el enclave palestino.

“El plan de emigración voluntaria de Gaza también se implementará, todo a tiempo y de la manera correcta”, ha escrito Katz en la red social X, recuperando una iniciativa que el Ejecutivo israelí comenzó a explorar a principios de 2025 y que había quedado en un segundo plano con la evolución de la ofensiva militar y las negociaciones de alto el fuego.

La propuesta contempla facilitar la salida de gazatíes hacia terceros países bajo el argumento de una emigración “voluntaria”. Sin embargo, ha sido ampliamente cuestionada por organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos, que consideran que, dadas las condiciones de devastación extrema en el enclave, cualquier desplazamiento masivo de población podría constituir una forma de transferencia forzada o limpieza étnica.

La idea cobró fuerza después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, sugiriera públicamente, tras una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a comienzos de febrero de 2025, la posibilidad de reubicar a la población gazatí fuera del territorio. El planteamiento fue rápidamente acogido por miembros del Gobierno israelí.

Ese mismo mes, Katz anunció la creación de un “Directorio para la Salida Voluntaria de los Residentes de Gaza”, dependiente del Ministerio de Defensa, con el objetivo declarado de asistir a los palestinos que quisieran abandonar la Franja.

Una población hacinada y un territorio devastado Las declaraciones del ministro llegan mientras más de dos millones de personas permanecen atrapadas en Gaza en medio de una crisis humanitaria sin precedentes. Según datos de Naciones Unidas, unos 2,1 millones de palestinos viven actualmente en el enclave, gran parte de ellos desplazados y concentrados en torno al 40% del territorio, especialmente en zonas costeras y áreas designadas por Israel como espacios de refugio. El nivel de destrucción es masivo. El Centro Satelital de la ONU (UNOSAT) estima que alrededor del 81% de las estructuras de Gaza han sufrido daños desde el inicio de la ofensiva israelí, desencadenada tras los ataques del 7 de octubre de 2023. La mayoría de los habitantes sobreviven en tiendas de campaña improvisadas o edificios parcialmente destruidos, mientras la reconstrucción permanece prácticamente paralizada y miles de familias siguen sin poder regresar a sus hogares. Según el Ministerio de Sanidad gazatí, más de 72.800 palestinos han muerto en la ofensiva israelí desde octubre de 2023. Israel inició la campaña militar como respuesta al ataque perpetrado por Hamás y otras milicias palestinas el 7 de octubre, en el que murieron unas 1.200 personas y 251 fueron secuestradas en territorio israelí. Palestinos desplazados realizan las oraciones de Eid al-Adha junto a las ruinas de la mezquita Al-Huda en Khan Younis, sur de la Franja de Gaza, el 27 de mayo de 2026 EFE