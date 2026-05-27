El gobierno de Netanyahu retoma su plan de "emigración" de Gaza bajo acusaciones de "limpieza étnica"
- El ministro de Defensa reafirma impulsar la saluda de la población palestina de la Franja
- Israel asegura haber eliminado al cuarto jefe militar de Hamás desde el inicio de la guerra
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha reafirmado este miércoles la intención del Gobierno de impulsar la salida de población palestina de Gaza, al asegurar que Israel implementará el denominado plan de “emigración voluntaria” desde el enclave palestino.
“El plan de emigración voluntaria de Gaza también se implementará, todo a tiempo y de la manera correcta”, ha escrito Katz en la red social X, recuperando una iniciativa que el Ejecutivo israelí comenzó a explorar a principios de 2025 y que había quedado en un segundo plano con la evolución de la ofensiva militar y las negociaciones de alto el fuego.
La propuesta contempla facilitar la salida de gazatíes hacia terceros países bajo el argumento de una emigración “voluntaria”. Sin embargo, ha sido ampliamente cuestionada por organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos, que consideran que, dadas las condiciones de devastación extrema en el enclave, cualquier desplazamiento masivo de población podría constituir una forma de transferencia forzada o limpieza étnica.
La idea cobró fuerza después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, sugiriera públicamente, tras una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a comienzos de febrero de 2025, la posibilidad de reubicar a la población gazatí fuera del territorio. El planteamiento fue rápidamente acogido por miembros del Gobierno israelí.
Ese mismo mes, Katz anunció la creación de un “Directorio para la Salida Voluntaria de los Residentes de Gaza”, dependiente del Ministerio de Defensa, con el objetivo declarado de asistir a los palestinos que quisieran abandonar la Franja.
Una población hacinada y un territorio devastado
Las declaraciones del ministro llegan mientras más de dos millones de personas permanecen atrapadas en Gaza en medio de una crisis humanitaria sin precedentes. Según datos de Naciones Unidas, unos 2,1 millones de palestinos viven actualmente en el enclave, gran parte de ellos desplazados y concentrados en torno al 40% del territorio, especialmente en zonas costeras y áreas designadas por Israel como espacios de refugio.
El nivel de destrucción es masivo. El Centro Satelital de la ONU (UNOSAT) estima que alrededor del 81% de las estructuras de Gaza han sufrido daños desde el inicio de la ofensiva israelí, desencadenada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.
La mayoría de los habitantes sobreviven en tiendas de campaña improvisadas o edificios parcialmente destruidos, mientras la reconstrucción permanece prácticamente paralizada y miles de familias siguen sin poder regresar a sus hogares.
Según el Ministerio de Sanidad gazatí, más de 72.800 palestinos han muerto en la ofensiva israelí desde octubre de 2023. Israel inició la campaña militar como respuesta al ataque perpetrado por Hamás y otras milicias palestinas el 7 de octubre, en el que murieron unas 1.200 personas y 251 fueron secuestradas en territorio israelí.
El Ejército israelí mata al cuarto jefe militar de Hamás desde el 7O
En paralelo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó este miércoles la muerte de Mohamed Odeh, quien se había convertido hace menos de dos semanas en el máximo responsable militar de Hamás en Gaza. Según el Gobierno israelí, Odeh murió el martes en un bombardeo sobre el barrio de Rimal, en la ciudad de Gaza.
“El comandante del ala militar número cuatro de la organización terrorista Hamás en Gaza fue abatido ayer”, señaló Katz en un comunicado, en referencia al dirigente de las Brigadas Al Qassam, el brazo armado del grupo islamista.
Fuentes médicas gazatíes confirmaron a EFE que en el ataque fallecieron siete personas. Entre los muertos figuran Odeh, su esposa y varios de sus hijos, además de otras dos personas no identificadas cuyos cuerpos fueron trasladados a la morgue del Hospital Shifa.
La muerte de Odeh convierte al dirigente en el cuarto jefe militar de Hamás abatido por Israel desde el inicio de la guerra. Su predecesor inmediato, Izz al Din al Haddad, murió en un ataque israelí el pasado 15 de mayo.
Antes que él, Israel había matado en julio de 2024 a Mohamed Deif, considerado uno de los cerebros de los ataques del 7 de octubre de 2023 y máxima figura militar del grupo durante años. Su sucesor, Mohamed Sinwar —hermano del fallecido líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar— murió en mayo de este año en un bombardeo en Jan Yunis, en el sur del enclave.
La muerte de Odeh se produce en un momento de intensificación de los bombardeos israelíes sobre Gaza, especialmente mediante ataques aéreos con drones en zonas urbanas de la Franja. Según el Ministerio de Sanidad gazatí, más de 900 palestinos han perdido la vida en ataques israelíes desde el inicio de la actual tregua.