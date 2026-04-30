RTVE y otros medios nacionales e internacionales exigen a Israel el acceso de la prensa internacional a Gaza

Más de 30 medios, incluido RTVE, han suscrito una carta de la Asociación de la Prensa Extranjera (FPA, por sus siglas en inglés) en la que instan a Israel a abrir la Franja de Gaza a la prensa internacional. La misiva, redactada con motivo de la Semana Mundial de la Libertad de Prensa, recuerda que Israel lleva 930 días impidiendo que reporteros extranjeros entren al enclave palestino a informar de manera independiente.

"Estar sobre el terreno es fundamental. Permite a los periodistas cuestionar las versiones oficiales de todas las partes, hablar directamente con la población civil e informar de lo que presencian de primera mano", afirma la carta, que menciona que en otras zonas de conflicto, como Ucrania, Irak o siria, los corresponsales extranjeros "han podido informar con relativa independencia", algo que no ocurre en Gaza.

El texto lamenta que el gran "riesgo personal" que entraña cubrir un conflicto sobre el terreno ha recaído "casi por completo" en los periodistas palestinos. "Al igual que todos los palestinos en Gaza, han trabajado en condiciones extremas, enfrentando hambre, desplazamiento, la pérdida de seres queridos, restricciones constantes y ataques mortales. No deberían tener que cargar con esta responsabilidad solos y merecen protección", se lee en la misiva, firmada por 31 medios, entre ellos las principales agencias internacionales, como EFE, Reuters o Associated Press.

Entre los firmantes está el periódico español El País y otros medios internacionales de renombre como el Washington Post, Sky News, Libération o Le Monde.

"¿Por qué no a los periodistas?" El texto menciona que Israel ha dado distintas razones para mantener este "bloqueo informativo", alegando que los periodistas podrían estar en peligro en el enclave. Sin embargo, recuerdan que "los combates más intensos han cesado" y que hay un alto el fuego en vigor —alcanzado en octubre— que permitió que los rehenes israelíes regresaran a sus hogares. "Los periodistas no representan una amenaza para las tropas israelíes" y existe un mecanismo, aunque restrictivo, que permite a los trabajadores sanitarios entrar y salir del territorio. "¿Por qué no a los periodistas?", plantean los firmantes. La FPA recuerda que Israel no ha respondido a sus solicitudes de acceso y diálogo y que sus apelaciones al Tribunal Supremo israelí "han quedado sin respuesta". Por ello, instan de nuevo a Israel a "levantar esta prohibición de inmediato" y subrayan que "la libertad de prensa es un valor fundamental en cualquier sociedad abierta". "Es hora de que cesen las demoras. Permítanos entrar en Gaza", concluye la nota. En septiembre de 2025, RTVE ya participó en una iniciativa similar impulsada por Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el movimiento ciudadano mundial Avaaz para exigir el fin de la masacre contra periodistas en la Franja de Gaza. En aquella campaña se recordó que el enclave palestino era un "agujero negro informativo" en el que, además, habían sido asesinados decenas de reporteros desde el 7 de octubre de 2023. Desde el inicio de la ofensiva israelí, fueron asesinados en Gaza más de 220 periodistas a manos del Ejército israelí, 70 de ellos en el ejercicio de su profesión. RTVE se suma a la iniciativa global de RSF para exigir el fin de la masacre contra periodistas en Gaza Marta Rey Maté Las peticiones de un acceso libre para los periodistas a la Franja de Gaza se han repetido desde el inicio del conflicto, por ahora sin éxito. En julio del año pasado, las agencias de noticias AFP, Reuters y AP, así como la cadena de televisión británica BBC, exigieron al Gobierno israelí que permitiera "la entrada y salida" de reporteros del enclave, dada la preocupación que despertaba la grave situación humanitaria que atravesaba el enclave por el bloqueo aplicado por el Gobierno israelí.