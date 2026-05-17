Mueren al menos cuatro palestinos en una nueva jornada de bombardeos israelíes en Gaza

Israel ha matado este domingo a cuatro palestinos en sendos bombardeos sobre Deir Al Balah, en el centro de la Franja de Gaza, y en Jan Yunis (al sur). Con ellos van ya 875 los gazatíes asesinados por el Ejército israelí desde el inicio del alto el fuego, además de más de 2.560 heridos, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí.

Los tres fallecidos en Deir Al Balah son Ahmed Salem Abu Asad, Abderramán Ahmad Mohamad Muhaysín e Ibrahim Rayan, cuyos cuerpos fueron trasladados a la morgue del Hospital de los Mártires de Al Aqsa de esta ciudad y que se encontraban cerca del centro médico en el momento del ataque, cerca de un puesto de comidas de caridad.

El grupo islamista Hamás ha denunciado que el ataque israelí "constituye un crimen de guerra deliberado y una escena recurrente del genocidio en curso contra nuestro pueblo". "Llegará el día en que [Israel] pague el precio por estos crímenes atroces", ha añadido el grupo armado palestino en un comunicado.

Según han informado fuentes médicas locales a la agencia de noticias palestina Wafa, además de los tres fallecidos el ataque dejó varios heridos, algunos de gravedad.

Y por la mañana, el Ejército israelí ha matado a un palestino en un ataque con dron en la ciudad de Jan Yunis (sur), según ha confirmado a Efe una fuente del Hospital Nasser. El Ejército israelí ha confirmado en un comunicado haber matado a un gazatí "armado en la zona de la Línea Amarilla" (la frontera imaginaria a la que se retiraron las tropas al comenzar el alto el fuego en octubre de 2025) en el sur de Gaza, alegando que "representaba una amenaza inminente para los soldados". Reuters informa de que habría, además, otro palestino asesinado en Jan Yunis cerca de una estación de policía, lo que elevaría a cinco los muertos en este domingo.

Según las órdenes de enfrentamiento de las fuerzas armadas israelíes, las tropas pueden abrir fuego al sentirse amenazadas, lo que ha derivado en numerosos tiroteos en torno a la línea amarilla que, en casos documentados, se han cobrado la vida de civiles.

Pese al alto el fuego, Israel bombardeó también el viernes a gran escala un edificio residencial y un vehículo en el barrio de Rimal de la capital gazatí, matando a siete personas, entre ellas el líder militar de Hamás, Izz al Din Al Haddad, junto a su mujer y una de sus hijas.

Más de 72.700 gazatíes han muerto en ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023 -entre ellos más de 20.000 menores-, en una ofensiva bélica que ha arrasado el enclave palestino, desplazado forzosamente a la mayoría de la población y que ha sido calificada por un comité independiente de la ONU, ONG y otras organizaciones como un "genocidio".

Nuevo complejo militar en la sede desalojada de la UNRWA en Jerusalén Este El Gobierno israelí ha aprobado además este domingo construir un complejo con distintas instalaciones del Ejército en la localización de la sede de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) de Jerusalén Este, que las autoridades de Israel desalojaron y demolieron en enero de este año. La decisión de dar este uso al complejo se produce, según un comunicado del Ministerio de Defensa, para conmemorar "el Día de Jerusalén", que se celebró el jueves y recuerda la ocupación israelí en 1967 de Jerusalén Este, la parte palestina de la ciudad, anexionada unilateralmente por Israel en 1980. "No hay nada más simbólico y justo que establecer la nueva Oficina de Reclutamiento de las FDI y las instituciones del sistema de seguridad precisamente sobre las ruinas del complejo de la UNRWA, una organización cuyos empleados participaron en las masacres, los asesinatos y las atrocidades cometidas por los terroristas de Hamás el 7 de octubre (de 2023)", ha asegurado el ministro de Defensa, Israel Katz, en el comunicado. El museo buscará contar la historia de la creación del Ejército y el Estado de Israel, mientras que la oficina de reclutamiento será la relocalización de una antigua en el centro de la ciudad. Ambos pasarán a encontrarse en el Jerusalén Este ocupado. El 20 de enero, las autoridades israelíes demolieron la sede de la UNRWA tras haber retirado, a través de una ley, la inmunidad a esta agencia de la ONU (violando el derecho internacional). La norma decretó expropiar los locales de la UNRWA en Jerusalén Este y cortar sus suministros. En octubre de 2025, la Corte Internacional de Justicia determinó que Israel aún no ha probado los vínculos que alega entre la UNRWA y el grupo islamista Hamás, ni la supuesta falta de neutralidad de la organización. Sin embargo, Israel acusa a la agencia, que contaba con unos 13.000 trabajadores en la Franja de Gaza, de tener vínculos con Hamás.