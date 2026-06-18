Israel rompe relaciones con la alta representante de la UE Kaja Kallas por una comparación con el apartheid de Sudáfrica

El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, ha anunciado que, con efecto inmediato, interrumpe los contactos con la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, por unas declaraciones de esta en las que comparó el Estado hebreo con el régimen del apartheid en Sudáfrica.

"Kallas lleva tiempo actuando de forma obsesiva y con flagrante injusticia hacia el Estado de Israel", ha declarado Saar en un comunicado publicado en X, en el que menciona que, según información publicada "recientemente", durante su visita a México "Kallas comparó a Israel con el régimen racista del apartheid que existió en Sudáfrica".

La noticia fue recogida Euractiv, que citó a funcionarios y diplomáticos presentes en una reunión confidencial y a puerta cerrada entre Kaja Kallas y representantes del Gobierno mexicano. "Comparó el trato que Israel dispensa a los palestinos en Gaza y Cisjordania con las políticas racistas del apartheid de Sudáfrica [...] y describió lo conmovida que se sintió tras una visita el año pasado a Sudáfrica y a su museo del apartheid", describe el medio.