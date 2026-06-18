Israel rompe relaciones con la alta representante de la UE Kaja Kallas por una comparación con el apartheid de Sudáfrica
- Lo hace por unas declaraciones de Kallas en las que comparó Israel con el régimen de apartheid en Sudáfrica
- Saar subraya que la decisión se mantendrá hasta que Kallas se retracte de sus palabras
El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, ha anunciado que, con efecto inmediato, interrumpe los contactos con la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, por unas declaraciones de esta en las que comparó el Estado hebreo con el régimen del apartheid en Sudáfrica.
"Kallas lleva tiempo actuando de forma obsesiva y con flagrante injusticia hacia el Estado de Israel", ha declarado Saar en un comunicado publicado en X, en el que menciona que, según información publicada "recientemente", durante su visita a México "Kallas comparó a Israel con el régimen racista del apartheid que existió en Sudáfrica".
La noticia fue recogida Euractiv, que citó a funcionarios y diplomáticos presentes en una reunión confidencial y a puerta cerrada entre Kaja Kallas y representantes del Gobierno mexicano. "Comparó el trato que Israel dispensa a los palestinos en Gaza y Cisjordania con las políticas racistas del apartheid de Sudáfrica [...] y describió lo conmovida que se sintió tras una visita el año pasado a Sudáfrica y a su museo del apartheid", describe el medio.
Mantendrá su decisión hasta que Kallas se retracte
La decisión de cortar comunicaciones con Kallas se mantendrá "hasta que se retracte de la calumnia que profirió contra el único Estado judío del mundo, que es también la única democracia de Oriente Medio", ha subrayado el jefe de la diplomacia israelí respecto a su homóloga europea.
Saar ha subrayado que, por ahora, "no se ha emitido ninguna negación, aclaración o respuesta por parte de ella respecto a esta severa declaración" y ha agradecido a los "numerosos representantes electos europeos" que han condenado esa "grave declaración".
Desde 1948 hasta principios de los noventa, Sudáfrica aplicó una estricta política estatal de segregación racial conocida como apartheid (separación en la lengua de los afrikáners, los descendientes de Países Bajos instalados en Sudáfrica). Estas leyes, que marcaban que negros y blancos iban por lados distintos en playas, escuelas o autobuses, fueron derrocadas de manera oficial en 1991, por el movimiento liderado por Nelson Mandela.